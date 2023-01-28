胃酸逆流不治療恐引起食道癌　9招熄滅「火燒心」

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葉日貴說明，人的喉部往下是食道，食道和胃相連處，由一個括約肌稱之為「下食道括約肌」（賁門）隔絕著，沒有食物通過時是關閉的狀態，類似單向的防水閘門，以防止胃酸往上逆流到食道。當下食道括約肌出現問題，胃酸會逆流至食道、喉嚨或是嘴巴，甚至到肺部，就會產生不舒服的症狀，如胃痛、胸痛、喉嚨痛、咳嗽、氣喘、聲音沙啞等。
根據統計顯示，國人平均每4人就有1人有胃食道逆流（Gastroesophageal reflux disease，簡稱 GERD）的問題。若持續性的胃酸逆流沒有治療，就有可能會引發食道狹窄，嚴重更會引起食道發炎、潰瘍或是食道癌。
哪些原因可能造成括約肌問題，產生胃食道逆流？1.老化。
2.肥胖：腹壓大。
3.食道裂孔疝氣。
4.懷孕。
日常生活應注意那些事情，預防胃食道逆流產生？1.減少攝取巧克力、咖啡因、薄荷類、甜食、高脂肪食物、辛辣刺激食物、酸性食物（例如柑橘類水果、檸檬或番茄等）。
2.戒菸。
3.戒酒。
4.吃完東西不要立刻平躺，最好要等0.5－1小時。有研究建議胃食道逆流的病人在睡覺時，可採取左側臥姿，避免右側臥或平躺，減少食道胃酸暴露時間，進而改善胃酸逆流症狀。
5.不要吃太飽。
6.睡前2－3小時不要吃東西。
7.睡覺時可以把頭部墊高約15－20公分。
8.不要穿太緊的衣服和褲子。
9.減重。
若是持續不適，建議尋求醫師進一步檢查和治療。治療方面，通常會先給予中和胃酸的「制酸劑」；若症狀沒有改善，會再進一步使用抑制胃酸分泌的藥物；若藥物效果不佳並且症狀沒有改善，可能會需要透過內視鏡手術、腹腔鏡胃折疊手術等進行治療。亦可配合中醫用疏肝理氣、健脾益胃的方式，從自律神經調節胃酸分泌，並且增強胃氣促進消化和蠕動，以減少胃食道逆流的情況發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56550
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