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胃酸逆流不治療恐引起食道癌　9招熄滅「火燒心」

胃酸逆流不治療恐引起食道癌　9招熄滅「火燒心」
胃酸逆流不治療恐引起食道癌　9招熄滅「火燒心」

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】台灣平均每4人就有1人有胃食道逆流問題，若不治療恐引發食道狹窄、食道發炎、潰瘍甚至食道癌。高雄市立聯合醫院家庭醫學科主治醫師葉日貴提醒民眾，日常生活應從飲食、睡眠、穿著等9件事來預防胃食道逆流。

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陳先生平日愛抽菸喝酒，年近半百又中年發福，常在吃完大餐後，特別是甜點或油膩的食物，在喉嚨處感覺有股酸水冒出來，有時候會上腹部疼痛、胸口灼熱像火燒的感覺，讓人坐立難安，尤其是躺下的時候特別不舒服。因此他到腸胃內科尋求協助，在專科醫師詳細問診後安排胃鏡檢查，確定陳先生得到胃食道逆流，經過醫師開立藥物與改善飲食習慣及生活作息後，症狀才趨於好轉。

葉日貴說明，人的喉部往下是食道，食道和胃相連處，由一個括約肌稱之為「下食道括約肌」（賁門）隔絕著，沒有食物通過時是關閉的狀態，類似單向的防水閘門，以防止胃酸往上逆流到食道。當下食道括約肌出現問題，胃酸會逆流至食道、喉嚨或是嘴巴，甚至到肺部，就會產生不舒服的症狀，如胃痛、胸痛、喉嚨痛、咳嗽、氣喘、聲音沙啞等。

根據統計顯示，國人平均每4人就有1人有胃食道逆流（Gastroesophageal reflux disease，簡稱 GERD）的問題。若持續性的胃酸逆流沒有治療，就有可能會引發食道狹窄，嚴重更會引起食道發炎、潰瘍或是食道癌。

哪些原因可能造成括約肌問題，產生胃食道逆流？

1.老化。

2.肥胖：腹壓大。

3.食道裂孔疝氣。

4.懷孕。

日常生活應注意那些事情，預防胃食道逆流產生？

1.減少攝取巧克力、咖啡因、薄荷類、甜食、高脂肪食物、辛辣刺激食物、酸性食物（例如柑橘類水果、檸檬或番茄等）。

2.戒菸。

3.戒酒。

4.吃完東西不要立刻平躺，最好要等0.5－1小時。有研究建議胃食道逆流的病人在睡覺時，可採取左側臥姿，避免右側臥或平躺，減少食道胃酸暴露時間，進而改善胃酸逆流症狀。

5.不要吃太飽。

6.睡前2－3小時不要吃東西。

7.睡覺時可以把頭部墊高約15－20公分。

8.不要穿太緊的衣服和褲子。

9.減重。

若是持續不適，建議尋求醫師進一步檢查和治療。治療方面，通常會先給予中和胃酸的「制酸劑」；若症狀沒有改善，會再進一步使用抑制胃酸分泌的藥物；若藥物效果不佳並且症狀沒有改善，可能會需要透過內視鏡手術、腹腔鏡胃折疊手術等進行治療。亦可配合中醫用疏肝理氣、健脾益胃的方式，從自律神經調節胃酸分泌，並且增強胃氣促進消化和蠕動，以減少胃食道逆流的情況發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56550

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