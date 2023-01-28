未滿15歲開始飲酒罹酒精疾患風險高5倍！ 小心斷送一生

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青少年飲酒 重大公衛議題臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師江俐蓉指出，酒精是青少年常使用的成癮物質，青少年飲酒已是全球重視的主要公共議題。依據國健署2021年公布的「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，台灣國高中職生曾飲酒率約5成至7成；曾喝醉率約8-20%。
而青少年時期為10至24歲，是蓬勃發展的重要時刻，酒精卻可嚴重破壞這段寶貴發展階段，造成後果包含：飲酒相關死亡（交通事故、自殺或他殺、跌倒、燒傷、溺水）、記憶力及學習力下降、肢體協調障礙、生殖內分泌系統病變、肝臟損傷等。
飲酒年齡越小 成癮、危險性行為高此外，年齡越小開始飲酒，易有多種成癮物質濫用、危險性行為、課業表現差等問題。若在15歲前開始飲酒，未來罹患酒精疾患風險為其他人的4-5倍；若青少年飲酒有相關身心問題，應盡早轉介專業人員評估治療。
不同年齡層飲酒 有其差異須注意江俐蓉醫師說，因各腦區發育成熟時間不一，掌管情緒、獎勵機制的邊緣系統，在青春期率先成熟，邊緣系統猶如油門，使青少年較衝動、追求刺激；而管理思考、理智，如同煞車的前額葉，則到青春期晚期才成熟。
青少年因腦部油門過度、煞車無力，更容易嘗試酒精、無法控制飲酒。另外，青少年較成年人有更高的酒精耐受度，因此酒後嗜睡、協調障礙、戒斷症狀、宿醉較輕微。因此青少年一旦喝酒往往會攝取更大量的酒精、更容易狂飲。
預防飲酒危機 社會應盡心力江俐蓉醫師表示，青少年飲酒是諸多因素所致的結果，需針對個體特質、家庭、學校、環境層面全面介入協助。政府未來應積極擬定酒害防治政策，家屬部分則建議關心青少年的進出場所及交友狀況、不提供酒精飲料給孩子、明確傳遞青少年不飲酒的態度、鼓勵孩子們維持不涉及酒精的健康活動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56557
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