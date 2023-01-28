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未滿15歲開始飲酒罹酒精疾患風險高5倍！ 小心斷送一生

未滿15歲開始飲酒罹酒精疾患風險高5倍！ 小心斷送一生
未滿15歲開始飲酒罹酒精疾患風險高5倍！ 小心斷送一生

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】2021年，新聞報導關於新北未成年少年在飲酒狂歡後發生口角，其中一名少年遭友人猛刺致死，鑄下大錯的少年酒醒後懊悔不已，但再多的悔恨也喚不回好友的性命；2022年，苗栗16歲少年無照酒駕高速自撞分隔島，車體嚴重變形，19歲副駕駛傷重不治；同一年，新北高中生飲酒慶生作樂，壽星酒後跳河游泳溺斃，生日反變忌日，令人不勝唏噓。

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青少年飲酒　重大公衛議題

臺北市立聯合醫院松德院區成癮防治科醫師江俐蓉指出，酒精是青少年常使用的成癮物質，青少年飲酒已是全球重視的主要公共議題。依據國健署2021年公布的「青少年健康行為調查之飲酒行為」結果，台灣國高中職生曾飲酒率約5成至7成；曾喝醉率約8-20%。

而青少年時期為10至24歲，是蓬勃發展的重要時刻，酒精卻可嚴重破壞這段寶貴發展階段，造成後果包含：飲酒相關死亡（交通事故、自殺或他殺、跌倒、燒傷、溺水）、記憶力及學習力下降、肢體協調障礙、生殖內分泌系統病變、肝臟損傷等。

飲酒年齡越小　成癮、危險性行為高

此外，年齡越小開始飲酒，易有多種成癮物質濫用、危險性行為、課業表現差等問題。若在15歲前開始飲酒，未來罹患酒精疾患風險為其他人的4-5倍；若青少年飲酒有相關身心問題，應盡早轉介專業人員評估治療。

不同年齡層飲酒　有其差異須注意

江俐蓉醫師說，因各腦區發育成熟時間不一，掌管情緒、獎勵機制的邊緣系統，在青春期率先成熟，邊緣系統猶如油門，使青少年較衝動、追求刺激；而管理思考、理智，如同煞車的前額葉，則到青春期晚期才成熟。

青少年因腦部油門過度、煞車無力，更容易嘗試酒精、無法控制飲酒。另外，青少年較成年人有更高的酒精耐受度，因此酒後嗜睡、協調障礙、戒斷症狀、宿醉較輕微。因此青少年一旦喝酒往往會攝取更大量的酒精、更容易狂飲。

預防飲酒危機　社會應盡心力

江俐蓉醫師表示，青少年飲酒是諸多因素所致的結果，需針對個體特質、家庭、學校、環境層面全面介入協助。政府未來應積極擬定酒害防治政策，家屬部分則建議關心青少年的進出場所及交友狀況、不提供酒精飲料給孩子、明確傳遞青少年不飲酒的態度、鼓勵孩子們維持不涉及酒精的健康活動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56557

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