糖尿病友運動留意血糖風險　醫提醒：「前後1動作」可預防

我是廣告 請繼續往下閱讀
運動分泌胰島素 達到降低血糖臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師邱湣淇指出，運動可以促進胰島素分泌，降低胰島素阻抗性，使肌肉利用周邊血糖，進而達到降低及控制血糖的效果；相對的，若空腹運動、劇烈運動卻可能造成低血糖風險。
邱湣淇醫師建議，為避免運動時低血糖的發生，在運動前、中、後皆應測量血糖，並調整飲食和降血糖之藥物劑量。運動前的血糖最好落在90-250毫克/每毫升，若血糖低於70毫克/每毫升則不宜運動。有施打胰島素的糖尿病患者，需根據運動時間調整注射時間、注射劑量及碳水化合物攝取量。如果預計在胰島素作用達到高峰時運動（通常在施打後2-3小時內），則須減少速效或短效胰島素的劑量以避免低血糖的發生。
低血糖注意 前後量血壓特別容易發生低血糖的族群需注意，包括糖尿病自主神經病變者、長時間診斷為第一型糖尿病者、最近曾低血糖過的人、因運動導致腎上腺素或其他荷爾蒙反應不良、老年人、低血糖卻沒有症狀的人。邱湣淇主治醫師強調，這些病友運動時最好能有同伴相伴，並隨身攜帶糖尿病識別卡、手機、葡萄糖錠或其他快速吸收的碳水化合物補充品以利隨時補充血糖。
此外，也應養成運動前後量測血糖的習慣，並熟知低血糖的相關症狀，適時補充水份及碳水化合物。
運動項目要注意 為健康帶來好處邱湣淇主治醫師提醒，有視網膜病變的病友應避免高強度的有氧運動或阻力訓練，或其他會造成血壓過度上升的活動如跳躍、撞擊、頭下腳上及憋氣，以防玻璃體出血之情形。有周邊神經病的病友因感覺異常，運動時需保持足部乾燥，使用氣墊、矽膠鞋墊或穿襪子，並每天檢查足部避免足部產生水泡、潰瘍甚至截肢的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56559
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw