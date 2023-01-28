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糖尿病友運動留意血糖風險　醫提醒：「前後1動作」可預防

糖尿病友運動留意血糖風險　醫提醒：「前後1動作」可預防
糖尿病友運動留意血糖風險　醫提醒：「前後1動作」可預防

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】運動為糖尿病友帶來很多好處，像是降低胰島素阻抗性幫助血糖控制、改善血糖、血脂及血壓，降低心血管疾病風險，或提升自我形象、釋放壓力減輕憂鬱達到增進生活品質之效。持續規律運動是糖尿病控制不可或缺的一部份，但不正確的運動方式卻可能引起運動傷害，更嚴重者甚至可能危害到生命安全。

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運動分泌胰島素　達到降低血糖

臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師邱湣淇指出，運動可以促進胰島素分泌，降低胰島素阻抗性，使肌肉利用周邊血糖，進而達到降低及控制血糖的效果；相對的，若空腹運動、劇烈運動卻可能造成低血糖風險。

邱湣淇醫師建議，為避免運動時低血糖的發生，在運動前、中、後皆應測量血糖，並調整飲食和降血糖之藥物劑量。運動前的血糖最好落在90-250毫克/每毫升，若血糖低於70毫克/每毫升則不宜運動。有施打胰島素的糖尿病患者，需根據運動時間調整注射時間、注射劑量及碳水化合物攝取量。如果預計在胰島素作用達到高峰時運動（通常在施打後2-3小時內），則須減少速效或短效胰島素的劑量以避免低血糖的發生。

低血糖注意　前後量血壓

特別容易發生低血糖的族群需注意，包括糖尿病自主神經病變者、長時間診斷為第一型糖尿病者、最近曾低血糖過的人、因運動導致腎上腺素或其他荷爾蒙反應不良、老年人、低血糖卻沒有症狀的人。邱湣淇主治醫師強調，這些病友運動時最好能有同伴相伴，並隨身攜帶糖尿病識別卡、手機、葡萄糖錠或其他快速吸收的碳水化合物補充品以利隨時補充血糖。

此外，也應養成運動前後量測血糖的習慣，並熟知低血糖的相關症狀，適時補充水份及碳水化合物。

運動項目要注意　為健康帶來好處

邱湣淇主治醫師提醒，有視網膜病變的病友應避免高強度的有氧運動或阻力訓練，或其他會造成血壓過度上升的活動如跳躍、撞擊、頭下腳上及憋氣，以防玻璃體出血之情形。有周邊神經病的病友因感覺異常，運動時需保持足部乾燥，使用氣墊、矽膠鞋墊或穿襪子，並每天檢查足部避免足部產生水泡、潰瘍甚至截肢的問題。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56559

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