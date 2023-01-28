36歲男二度心肌梗塞險喪命　醫師籲別輕忽膽固醇危害！

我是廣告 請繼續往下閱讀
膽固醇是心血管風險之一 需嚴格控制！心血管風險因子有抽菸、肥胖、高血壓、高血糖、血脂異常等。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師陳玠宇表示，現今因為飲食西化及高糖、高油脂等精緻飲食，心血管疾病有年輕化趨勢，危險因子的調控也更加嚴格，其中低密度膽固醇LDL-C（又稱壞的膽固醇）嚴格控制更是重中之重。
王先生在抽血檢查後發現LDL-C竟有134 mg/dL，正當他自認為抽血表現還不錯時，卻被醫師打了一個大大不及格的分數！
因為，根據台灣血脂及動脈硬化學會建議，所有冠狀動脈心臟病或急性冠心症患者需將LDL-C降到70mg／dL以下，若是急性冠心 症合併糖尿病、再發心肌梗塞、多條冠狀動脈血管病變或周邊動脈阻塞者，應考慮將LDL-C控制更嚴格至55mg／dL以下。
陳玠宇醫師指出，其他周邊動脈阻塞性疾病、頸動脈狹窄之缺血性中風或暫時性腦缺血患者則建議將LDL-C降至70mg／dL以下，若冠狀動脈、頸動脈、周邊動脈三者合併兩者以上，應考慮將 LDL-C降低至55mg／dL以下。
有風險因子者 膽固醇應控制在多少範圍內？另外，也針對膽固醇異常的初級預防腦心血管併發症給予控制建議，陳玠宇醫師建議，高風險族群如：糖尿病、慢性腎臟病（eGFR<60）或基礎LDL-C過高超過190mg/dL者，應直接將LDL-C降至最少100mg/dL以下。
有其他心血管疾病風險因子者，依據風險因子多寡，各給予在非藥物控制之下，如：飲食、運動、生活型態等至少3個月的調整。陳玠宇醫師提到，若LDL-C仍大於115 mg／dL（兩個危險因子以上）、130mg／dL（一個危險因子）、160mg／dL（無危險因子）則開始使用降膽固醇藥物治療。
尤其美國更針對初級預防年齡放寬至0到40歲族群，若在調整其他動脈硬化危險因子過後，當LDL-C持續過高超過 190mg／dL或LDL-C大於160mg／dL且合併有早發動脈硬化家族史或家族性高膽固醇血症者，即應考慮開始藥物治療。
陳玠宇醫師提醒，膽固醇所造成的危害雖不是立即性的，但經年累月就會使心血管提早老化、硬化、狹窄，因而產生相關的後續併發症，甚至造成心肌梗塞、腦中風、死亡等難以挽回的局面，因此膽固醇及相關危險因子控制便顯得相當重要，應更加重視，才能樂活人生。
資料來源：輕忽膽固醇危害 青壯男二度心肌梗塞險喪命
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56612
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw