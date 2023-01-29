搭不上話、包袱過重　職場邊緣人生存守則

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職場邊緣人的生態多樣性「職場邊緣人」不是單一的狀態，但從任何面向、角度而言，都會使工作狀態提不起勁或筋疲力竭。
- 能力邊緣人：要維持每日的工作效能已經很費力，尤其面對新的工作內容都是更艱難的挑戰，沒有把握自己能夠達成目標，因此總是戰戰兢兢，也深怕主管或同事發現自己是費多大的力氣才跟上大家的腳步。
- 專業邊緣人：別人工作內容跟自己幾乎沒有重疊，以致很少人能體會那樣的辛苦，而且有任何交辦任務也少有人能跟自己一起討論和分擔(主管職有時也是一種專業邊緣人)。
- 社交邊緣人：分為工作時段與休息時段兩種類型。工作時段的社交邊緣人，喜歡一人作業，因為團隊合作、溝通協調會讓這類人感到心煩、無法控制；休息時段的社交邊緣人，最痛苦的是休息和下班時間，這類人會發覺自己很難搭上同事的話題，甚至發覺其他人什麼時候變得這麼彼此熟悉。
- 熱情邊緣人：指的是不喜歡這份工作，只是為了生活勉強而做，日復一日的工作十分乏味，任何工作上的事物只求完成即可，在工作中沒事就是好事(入錯行、工作缺乏挑戰性或難度過高、限制過多、即將退休時可能會有這樣的情形)。
- 界線邊緣人：可能因為好人包袱過重、害怕衝突、擔憂讓上級與同事失望、過度的完美主義等，變得難以拒絕與取捨，以致承擔得過多、身心耗竭。
失衡與求生以上任何一種職場邊緣狀態，都可能使自己難以從工作中獲得自我實現的滿足感、群體歸屬感、及感受到工作價值感。那應該怎麼改善呢？
首先，當真實我(actual self；我現在真實的樣子/狀態)與理想我(ideal self；我希望成為的樣子/狀態)的差距甚遠，便會落入一種失衡的狀態，讓自己壓力爆棚。
因此要從根源解決，自我覺察便是改變的第一步，誠實地面對自己現在的狀態，才能拉近兩者間的距離；必須認知到自己長久以來背負過多來自自己或他人的期待，即使知道自己能力不足、熱情不足、害怕變動、擔心被拒絕，而難以用開放的心態面對人際與工作任務，所以需要調整自己對於理想狀態(職場及同事)的想像，建立合理期待。
接下來，評估現在所面臨的難題，可改變的可能性有多大？當壓力源屬於可以控制的，可以選擇使用問題焦點壓力因應策略，嘗試改變壓力源，像是先清楚定義問題和目標、想出可能的解決方式、採取行動，再根據結果回頭修正；如果問題屬於無法控制，或是情緒太低落以致難以有效處理問題時，可以採取情緒焦點的壓力因應策略，做些讓自己心情好點的行動，例如：找人訴苦、做喜歡的事情、運動、腹式呼吸……等，也是積極處理壓力問題的策略方式。
請一起採取行動，讓自己成為職場圈內人吧！
（文／江懿雅 臨床心理師）
文章來源：台北市衛生局社區心理衛生中心 職場邊緣的人生存守則
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56593
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