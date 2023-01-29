每天約有6人因乳癌失去性命　5招抗癌飲食學起來！

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飲食把握五大原則 多攝取高纖、優蛋白現代人工作壓力大，飲食不正常，高油、高鹽飲食充斥生活，長期飲食不忌口又缺乏運動，體內脂肪堆積造成身體慢性發炎，久而久之更可能誘發乳癌。柯曉彤營養師提到，民眾飲食選擇應把握「吃高纖」、「優蛋白」、「用好油」、「少高脂」、「拒酒精」五大原則。
選擇高纖的全榖雜糧、新鮮蔬果等，富含膳食纖維可以增加飽足感，柯曉彤營養師表示，這些高纖食物有助於體重控制，還能維持腸道健康，同時也可獲得多種植化素，增加抗癌力。
此外，平時飲食也應該多選擇低脂肌肉、海鮮，以及適量的大豆及其製品等優蛋白來攝取，降低紅肉攝取的頻率。柯曉彤營養師建議，紅肉攝取每周盡量不要超過三次，而加工肉品已被世界衛生組織國際癌症研究中心（IARC）列為一級致癌物，因此也應該減少食用。
降低油脂攝取 選擇好的油脂來源高油脂食品，像是豬油、奶油、油炸食品、肥肉等香氣逼人，令人難以抗拒，然而這些食品熱量及飽和脂肪酸含量高，吃多了容易造成肥胖，並引起多種慢性疾病，過量攝取飽和脂肪酸更會增加罹患乳癌的風險。
柯曉彤營養師建議，民眾平日飲食可多選擇水煮、烤滷、清蒸、涼拌等方式料理，避免攝取過多油脂，也可選擇無調味堅果、橄欖油、苦茶油等，這些皆是良好的油脂來源，其Omega-3脂肪酸比例高，有助於減少發炎反應，也可降低心血管疾病以及癌症風險。
遠離菸酒遠離乳癌 還須定期健檢、運動、釋放壓力除了高油脂食物外，飲酒也是乳癌危險因子之一。柯曉彤營養師表示，2018年The Lancet醫學研究期刊指出，酒類為許多疾病危險因子，過量飲酒者得到癌症的機會為不喝酒者的1.61倍，因此酒精也應該避免攝取。
柯曉彤營養師也提醒，女性平時除須多加注意自己是否有乳癌風險外，定期健康檢查、養成規律運動習慣、適時釋放身心壓力等，也是預防乳癌的不二法門。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56569
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