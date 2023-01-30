遇到「減肥停滯期」怎麽辦？營養師教你6招破解減肥瓶頸

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一、確保喝水量充足
根據外媒Mirror報導，多喝水是減肥的關鍵步驟，水可以抑制食慾，讓你避免吃得太飽。
二、戒甜食、手搖飲等含糖飲料
甜食和含糖飲料，也是減肥失敗的原因之一。選擇熱量較低、蛋白質含量較高的健康零食，可有效維持飽腹感。
三、計算卡路里攝取
在飲食中均衡攝取蔬菜、蛋白質和碳水很重要，但倘若吃得太多，就會在不知不覺中攝入過量卡路里。營養師建議，每日追蹤、計算卡路里攝取量，才是控制體重的最佳方法。
▲ 每餐統計卡路里攝取量，是控制體重的妙招。（示意圖／Unsplash）
四、適當緩解壓力
我們的心理健康與身體健康同樣重要，壓力也是減肥過程中的絆腳石。研究表明，壓力可能引起體重增加。關掉手機、出門散步、洗個舒服的澡、讀書，或是冥想，都能緩解壓力。
五、充足睡眠
我們每晚需要七至八小時的睡眠，才能讓身體得到充分休息、修復。研究表明，長期睡眠不足的人，因爲身體得不到充分休息，造成代謝、內分泌功能混亂，調節激素的濃度，提高飢餓素、降低瘦素，反而會發胖。
六、製定並嚴格遵守飲食計劃
營養師建議，採用份量控制，或製定飲食計劃，以幫助控制體重。許多人認為，只吃健康的食物是減肥的關鍵，但其實更重要的是控制卡路里，和營養均衡的飲食。
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