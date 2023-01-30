「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

遇到「減肥停滯期」怎麽辦？營養師教你6招破解減肥瓶頸

遇到「減肥停滯期」怎麽辦？營養師教你6招破解減肥瓶頸
遇到「減肥停滯期」怎麽辦？營養師教你6招破解減肥瓶頸

每日健康-每日都做得到的健康

藝人吳慷仁常為了拍戲而「忽肥忽瘦」，除了刻意把皮膚曬黑，更嚴格控制飲食，鍛鍊出精實好身材。人們在減肥過程中，可能在短時間內會看到驚人成果，卻在一段時間後陷入一個「瓶頸期」，似乎怎麽努力，體重都下不去。對此國外一名營養師阿爾哈桑（Lujain Alhassan）直言，除了積極鍛煉以外，適當管理飲食和壓力，才是減肥的關鍵，他也分析一些可能讓減肥陷入停滯期的陷阱。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲ 人們可能在減肥一段時間後，陷入瓶頸期。（示意圖／Unsplash）

一、確保喝水量充足

根據外媒Mirror報導，多喝水是減肥的關鍵步驟，水可以抑制食慾，讓你避免吃得太飽。

二、戒甜食、手搖飲等含糖飲料

甜食和含糖飲料，也是減肥失敗的原因之一。選擇熱量較低、蛋白質含量較高的健康零食，可有效維持飽腹感。

三、計算卡路里攝取

在飲食中均衡攝取蔬菜、蛋白質和碳水很重要，但倘若吃得太多，就會在不知不覺中攝入過量卡路里。營養師建議，每日追蹤、計算卡路里攝取量，才是控制體重的最佳方法。

Unsplash
Unsplash
▲ 每餐統計卡路里攝取量，是控制體重的妙招。（示意圖／Unsplash）

四、適當緩解壓力

我們的心理健康與身體健康同樣重要，壓力也是減肥過程中的絆腳石。研究表明，壓力可能引起體重增加。關掉手機、出門散步、洗個舒服的澡、讀書，或是冥想，都能緩解壓力。

五、充足睡眠

我們每晚需要七至八小時的睡眠，才能讓身體得到充分休息、修復。研究表明，長期睡眠不足的人，因爲身體得不到充分休息，造成代謝、內分泌功能混亂，調節激素的濃度，提高飢餓素、降低瘦素，反而會發胖。

六、製定並嚴格遵守飲食計劃

營養師建議，採用份量控制，或製定飲食計劃，以幫助控制體重。許多人認為，只吃健康的食物是減肥的關鍵，但其實更重要的是控制卡路里，和營養均衡的飲食。

延伸閱讀
害怕社死更該主動社交？ 研究：與陌生人「搭訕」可增加自信心、減少尷尬
尿變多、尿不乾淨又勃起困難 他攝護腺比常人大兩倍！ 攝護腺肥大該吃什麼藥？

針灸治療乾眼症　有助恢復淚腺與瞼板腺功能

過年暴飲暴食小心胃食道逆流！營養師教你5招緩解不適症狀

過年熬夜通宵擔心開工好累？必收藏「效率補眠」攻略、補充3類營養素

連假出遊遇塞車！　營養師提醒：當心憋出尿道炎

我是廣告 請繼續往下閱讀