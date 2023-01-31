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Gogoro 策略性調整價格，VIVA MIX 系列 全面降價

▲ Gogoro 策略性調整價格，VIVA MIX 系列 全面降價
▲ Gogoro 策略性調整價格，VIVA MIX 系列 全面降價

2GameSome - 有車賞

全球供應鏈逐漸回穩，Gogoro 看好今年電動機車市場成長動能，於開年搶先進行策略性調整，讓消費者即時享受最有感的購車福利，宣布即日（31）起，2022 年電動機車銷售冠軍 —— Gogoro VIVA MIX 全系列全面降價，最高現省 $6,5001！還有多重優惠同步登場，減輕擁車負擔，加碼再享安心保障。

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回顧 2022 年，台灣每 5 台新售電動機車就有 1 台是 Gogoro VIVA MIX2，廣受消費者喜愛。Gogoro 為持續降低電動機車入手門檻，直接調降最強國民電動機車 Gogoro VIVA MIX 入手價，最高現省 $6,500。

迎接疫後旅遊潮，Gogoro 直接送您出國度假！即日起至全台任一 Gogoro 門市試乘或購車，就有機會抽中東京雙人來回機票。搭配政府高額補助、其他明星車款優惠等好禮，加入電動機車行列就趁現在！

優惠活動

適用期間

內容

Gogoro VIVA MIX

系列全面降價

1/31 起

Gogoro VIVA MIX BELT 車款降價 $3,000，2/28 前購車再贈送開工限時禮遇 3 選 1 ：

  • 贈半年電池資費每月折抵 $319（價值 $1,914）
  • 贈一年延長保固（價值 $3,500）
  • 贈 2,000 點 Gogoro Smart Points（價值 $2,000）

Gogoro VIVA MIX KEYLESS & BASIC 車款降價 $2,000，2/28 前購車再享車價 95 折

假期再延長！

      免費遊東京

1/31-2/28

完成首次試騎任一車款，可獲東京雙人來回機票抽獎資格，購車再享中獎機率翻倍

超前部署 高額補助 不用等

2/28 前

針對 1/10 前尚未公布地方補助之縣市，凡於 2/28 前完成購車手續者，Gogoro 後續將為消費者補齊補助差額5

熱銷車款限時 95 折

1/1-2/28

購買 Gogoro Delight BASIC、VIVA MIX KEYLESS/BASIC、VIVA XL KEYLESS/BASIC、2 Delight 星燦粉等指定車款，享車價 95 折

情人節每天都 GO

1/31-2/28

購買 Gogoro SuperSport 系列與 Gogoro Delight，享 1,500 點 Gogoro Smart Points 再贈限量 Aveda 純香沐浴禮盒

油轉電  輕鬆換

1/1-3/31

以中古油車換購 Gogoro 新車，享舊車價全額折抵，加贈 $3,000 配件折扣金

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