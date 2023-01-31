▲ Gogoro 策略性調整價格，VIVA MIX 系列 全面降價

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迎接疫後旅遊潮，Gogoro 直接送您出國度假！即日起至全台任一 Gogoro 門市試乘或購車，就有機會抽中東京雙人來回機票。搭配政府高額補助、其他明星車款優惠等好禮，加入電動機車行列就趁現在！
優惠活動
適用期間
內容
Gogoro VIVA MIX
系列全面降價
1/31 起
|Gogoro VIVA MIX BELT 車款降價 $3,000，2/28 前購車再贈送開工限時禮遇 3 選 1 ：
Gogoro VIVA MIX KEYLESS & BASIC 車款降價 $2,000，2/28 前購車再享車價 95 折
假期再延長！
1/31-2/28
|完成首次試騎任一車款，可獲東京雙人來回機票抽獎資格，購車再享中獎機率翻倍
超前部署 高額補助 不用等
2/28 前
|針對 1/10 前尚未公布地方補助之縣市，凡於 2/28 前完成購車手續者，Gogoro 後續將為消費者補齊補助差額5
熱銷車款限時 95 折
1/1-2/28
|購買 Gogoro Delight BASIC、VIVA MIX KEYLESS/BASIC、VIVA XL KEYLESS/BASIC、2 Delight 星燦粉等指定車款，享車價 95 折
情人節每天都 GO
1/31-2/28
|購買 Gogoro SuperSport 系列與 Gogoro Delight，享 1,500 點 Gogoro Smart Points 再贈限量 Aveda 純香沐浴禮盒
油轉電 輕鬆換
1/1-3/31
|以中古油車換購 Gogoro 新車，享舊車價全額折抵，加贈 $3,000 配件折扣金