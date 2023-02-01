澳外長：澳洲投資防衛能力　攸關嚇阻印太區域衝突

我是廣告 請繼續往下閱讀
她指出，全球最大規模的擴軍行動就發生在印太區域，且相關行動欠缺透明度、引發疑慮。除了北韓多次試射飛彈，去年8月中國也有飛彈落入日本的專屬經濟區海域；一旦印太區域爆發衝突，這對人類而言將是一大災難。
結束法國訪問行程並在布魯塞爾短暫停留後，黃英賢（Penny Wong）正與澳洲防長馬勒斯（Richard Marles）訪問倫敦，將與英國外交大臣柯維立（James Cleverly）及國防大臣華勒斯（Ben Wallace）會晤。
黃英賢今天在倫敦國王學院（King's College）新推出的「印太區域研究計畫」（Indo-Pacific Programme）啟動式發表演說，並與英國外交部主責印太區域事務的副大臣級官員屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）對談。
整體而言，黃英賢的演說既傳達澳洲在內的印太區域各國追求源於自主選擇、而非被迫選邊站的夥伴關係，也提醒高舉「向印太傾斜」願景的英國正視區域內不簡單的歷史情結與利害關係。
黃英賢首先談到澳洲外交政策的演變：作為前殖民地，澳洲至1920年代才開始逐步發展自己的外交思維和作為，且以自身國家利益為依歸，而不任由倫敦主導。來到1992年，時任總理吉亭（Paul Keating）呼籲國民接受事實：澳洲是一個位於亞洲－太平洋的國家，且是具充分資格的區域成員。
黃英賢話鋒一轉提到，她母親是英國移民後代，父親是客家和廣東人後裔，而在帝國時代，英屬北婆羅洲公司（British North Borneo Company）在今天的馬來西亞經營的錫礦、菸草和伐木場上，有許多客家和廣東勞工，另外一些客家和廣東人則成為英國殖民者的家僕，「例如我的祖母」。
她強調，雖然這樣的故事可能令人不舒服，但只有瞭解過去、不躲在狹窄的歷史觀內，相關各方才有可能取得更多攜手邁向未來的共同基礎，並真正看見印太區域。
去年5月上任以來，黃英賢訪問了24個印太區域國家。她今天提到，區域內國家對追求經濟成長、繁榮和機會十分有野心，澳洲也想參與相關進程，澳洲在區域內的利益不僅止於安全事務。
她說，這也是為什麼澳洲加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、區域全面經濟伙伴協定（RCEP）等各項多邊機制，並與日本、中國、美國、印度、南韓等國簽署貿易協定，以確保澳洲參與所有印太經濟整合過程、維護國家利益。
不過，黃英賢指出，作為印太區域一員，澳洲未能持續做到好好傾聽東南亞、太平洋等區域國家的意見，現在的工黨政府正努力改變這樣的情況。
她說，澳洲尊重各國主權與自主行動的能力，不強迫對方選邊站。澳洲的策略是邀請對方思考理想的區域該是什麼樣子，並邀請對方與澳洲合作，一同落實符合雙方共同利益的願景。
黃英賢強調，要在區域內有效率地行動，澳洲不能強迫各國作「沒得選的選擇」，而是得在平等、透明的基礎上提供「有得選的選項」。她說，「我們都希望區域內沒有一個國家得以獨大，也沒有一個國家得以被宰制」。（編輯：高照芬）1120201