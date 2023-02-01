LUXGEN URX NEO 重整編成，本月入主贈 3 萬乙式車體險
全新上市的URX NEO放膽玩新色，導入令人耳目一新的全新車色，特別是喜愛低調奢華的你絕對不容錯過，陽光下發出閃閃藍光的星曜灰，超越想像翻轉車色排行，讓長年最受台灣消費者青睞的細膩白都暫居第二，可見其熱銷程度；若是想要與眾不同的車色，則可以選擇浪漫閃耀的璀璨金，第一眼就能找到您的愛車。LUXGEN為回饋廣大消費者支持與愛護，URX NEO改款升級誠意滿滿，除了全新時尚車色外，再導入嶄新的外觀造型，採用與次世代電動車款相同的【純粹亮點】設計語彙，引進更加先進、人性化的LUXGEN THINK+ 5.0人因介面，讓手機連線更加簡便；加上全車系升級ACC全速域主動車距巡航功能（含Stop & Go）的ADAS先進駕駛輔助系統，以及持續抗漲百萬內就能享有7人大空間SUV，入主還可再享超值優惠好禮，千萬不容錯過此次最佳購車良機。
2GameSome - 有車賞
LUXGEN為讓每個家庭都能輕鬆擁有和家人們愜意舒適的車旅生活，全新上市的URX NEO，除提供5/7人座大生活家版車型，以及5+1樂活版外，LUXGEN更為多元車室空間與特定族群，以URX 5+1樂活版為基底延伸而出的「URX NEO 7人樂活版」，不僅是市場上唯一百萬內七人座SUV，更擁有多元彈性大空間與充沛動力，全方位滿足多人用車趨勢、高齡化社會的通用設計理念，致力打造符合全年齡友善產品線，期望讓每位乘員都有自已的專屬座位。而且配合台灣獨特的複雜路況，搭載高科技的安全配備，升級至全新的ADAS先進駕駛輔助系統，涵蓋了AEB自動煞車輔助功能與ACC全速域主動車距巡航功能，不只能低速跟車，還能跟車到停(含STOP & GO)，無論是長途旅行或是受困車陣，都能減輕您的駕駛負擔，全新的LUXGEN THINK+ 5.0將AR view 的解析度提升至120萬畫素，並透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能，變得更簡便輕鬆，無論是導航或聽音樂，都能隨插即用，更佳符合現代人的日常使用習慣，打造舒適與科技兼備的智能座駕，讓行車更加安全又輕鬆。
入主LUXGEN全車系享最高3萬乙式車體險 指定車型再享3萬好禮
LUXGEN感謝所有消費者的熱情支持與肯定，持續再祭出超值優惠方案(1)，凡於2023年2月1日（三）至2月24（五）止，入主LUXGEN全車系，可享最高3萬乙式車體險優惠(2)，讓您輕鬆擁有智慧科技與安全的完美結合；入主指定車款URX NEO大生活家版再享3萬好禮，包含Two-Tone歐風雙彩車色（價值15,000元）、免費升級LINK+智聯網系統（價值15,000元），以及終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等好禮，為預算型買家增添顏值與CP值都爆表的全新選擇。歡迎喜愛LUXGEN的準車主們敬請把握二月底前入主好時機，以最超值、最優惠的價格，讓準車主們輕鬆入主無負擔全方位智慧科技車款，享受風情萬種、大生活家的全新生活。欲知更多車款優惠詳情，歡迎至LUXGEN官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088，一起與URX NEO成為最會生活的大生活家！
【LUXGEN全車系建議售價】
URX NEO大生活家版：
7人 大生活家版：115.9萬
5人 大生活家版：94.8萬
URX NEO樂活版：
7人 樂活版：99.8萬
5+1 樂活版：89.8萬
U6 GT車系：
U6 GT AERO版：82.8萬
U6 GT智遊版：74.8萬