▲ 售價罕見無調漲 Audi Q2 推 23 年式車型

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Audi Q2輕巧的車身尺碼，可搭配多種色彩、材質客製化C柱車尾飾版的高自由度造型，讓車主可依喜好打造專屬My Style。針對2023年式，台灣奧迪升級車室內裝科技，將12.3 吋Audi全數位虛擬駕駛座艙、Audi智慧型手機介面列為標準配備，雙倍提升科技氛圍和行車便利性；入門車型Q2 35 TFSI 享馭版新增的電動啟閉尾門則更提高取放行李的便利性。Audi Q2的車格尺寸不僅能靈活穿梭都會之間，全車系搭載的跑車式轉向系統透過齒條的特殊幾何設計，轉向比將隨同轉向角度變化，進而降低彎道行駛時的轉向需求力道，同時系統更可在執行轉向操作時，給予駕駛人更運動化、更直覺的轉向回饋，享受如Go Kart般操駕樂趣。
台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及：「作為Q系列家族成員，Q2車系一向受到跨世代購車族群的青睞，台灣奧迪非常重視車主及消費者反饋，希望藉由產品力的進化更為貼近在地的市場需求，帶給顧客和車迷最優質的駕馭享受。」
Audi Q2全車系皆採1.5L 缸內直噴渦輪增壓引擎，不僅具備稅賦優勢，車內更配有先進引擎科技-Audi 主動式汽缸管理系統，可針對不同路況的動力需求自動啟閉汽缸，發揮最大效能動力，同時提升節能表現。ACC 主動式定速巡航控制系統、Audi pre-sense front 前方預警式安全防護系統等安全駕駛輔助系統，更全方位守護駕乘者的安全。現在購車即享有優質五年原廠保固服務，讓駕駛與全車乘員在盡情把玩個人風格時，亦能享受優質的車室視聽享受與貼心的行車保障。欲了解更多關於Audi Q2 車系相關資訊，請洽Audi Taiwan官網。