▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款再享延長保固

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舊換新購買中華堅兵可享有7000~8,500元購車補助
中華三菱擁有中華堅兵、得利卡、菱利等商用車產品，2023年為與商用車主一起打拼，將巡迴舉辦「餐車創業講座」，由餐車達人分享傳授餐車創業全攻略，為年後轉職做好準備！此外，因應「氣候變遷因應法」修法三讀通過，政府為加速老舊車輛汰換，降低碳排、改善空污，環保署自112年1月1日至113年12月31日止，將提供「舊換新、油轉電」購車補助，車主凡換購車齡達10年以上老舊燃油車輛即可享有購車回饋，即日起購買中華堅兵立即享有7,000～8,500元購車補助（註），一同為地球減碳盡一份心力。
註：汽油車換購油電商用車再補助7,000元、柴油車換購油電商用車再補助8,500元
【做生意的旅者‧餐車創業講座】全台接力分享
加入中華三菱LINE 好友報名參加 讓你成為餐車創業達人報名成功還享好禮
想用餐車創業卻不知如何踏出第一步？中華三菱舉辦「餐車創業講座」，除了請餐車達人現身說法分享成功經驗，傳授餐車創業全攻略，包你創業一點靈，還可以品嚐多種餐車美食，誠摯邀請夢想餐車創業、享受自由移動的你報名參加。活動將於2/19-3/19於北中南七個據點接力展開，參與活動者，還可獲得知名插畫家好想兔聯名款「多功能保溫保冰折疊椅」，快來報名，點此連結即可報名https://reurl.cc/YdyGL4
日期
時間
展示中心
營業所地址
2/19 (日)
14:00-15:15
匯豐北投所
台北市北投區大業路262號
3/4 (六)
匯豐新店所
新北市新店區中興路三段9號
3/5 (日)
匯豐中壢所
桃園市中壢區西園路101號
3/11 (六)
匯豐豐原所
台中潭子區中山路三段460號
3/12 (日)
匯豐嘉義所
嘉義市東區忠孝路730號
3/18 (六)
匯豐台南所
台南市永康區中正北路306號
3/19 (日)
匯豐高雄所
高雄市左營區大中一路355號