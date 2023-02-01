和泰汽車樂觀看待2023年車市表現，預計導入Crown、Alphard大改款及Lexus RZ、LM大改款等重要車款

三菱購車 VERY 固 入主指定車款再享延長保固

▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款再享延長保固
▲ 三菱購車 VERY 固 入主指定車款再享延長保固

2GameSome - 有車賞

兔年享好康，三菱購車VERY固！凡於2月入主指定車款COLT PLUS、GRAND LANCER、OUTLANDER、ECLIPSE CROSS、ZINGER、ZINGER PICKUP並完成領牌程序，即可獲得最高價值15,500元之「全車5年或15萬公里(以先到為準)延長保固」優惠，讓中華三菱在兔年新春替您照「固」寶貝愛車！不只好康，還有好棒講座，參加中華三菱餐車創業講座，讓你成為餐車創業達人，報名成功再享好禮!

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環保署「老舊車輛汰舊換新2.0 減碳減空污換現金」起跑　

舊換新購買中華堅兵可享有7000~8,500元購車補助

中華三菱擁有中華堅兵、得利卡、菱利等商用車產品，2023年為與商用車主一起打拼，將巡迴舉辦「餐車創業講座」，由餐車達人分享傳授餐車創業全攻略，為年後轉職做好準備！此外，因應「氣候變遷因應法」修法三讀通過，政府為加速老舊車輛汰換，降低碳排、改善空污，環保署自112年1月1日至113年12月31日止，將提供「舊換新、油轉電」購車補助，車主凡換購車齡達10年以上老舊燃油車輛即可享有購車回饋，即日起購買中華堅兵立即享有7,000～8,500元購車補助（註），一同為地球減碳盡一份心力。

註：汽油車換購油電商用車再補助7,000元、柴油車換購油電商用車再補助8,500元

【做生意的旅者‧餐車創業講座】全台接力分享

加入中華三菱LINE 好友報名參加  讓你成為餐車創業達人報名成功還享好禮

想用餐車創業卻不知如何踏出第一步？中華三菱舉辦「餐車創業講座」，除了請餐車達人現身說法分享成功經驗，傳授餐車創業全攻略，包你創業一點靈，還可以品嚐多種餐車美食，誠摯邀請夢想餐車創業、享受自由移動的你報名參加。活動將於2/19-3/19於北中南七個據點接力展開，參與活動者，還可獲得知名插畫家好想兔聯名款「多功能保溫保冰折疊椅」，快來報名，點此連結即可報名https://reurl.cc/YdyGL4

日期

時間

展示中心

營業所地址

2/19 (日)

14:00-15:15

匯豐北投所

台北市北投區大業路262號

3/4 (六)

匯豐新店所

新北市新店區中興路三段9號

3/5 (日)

匯豐中壢所

桃園市中壢區西園路101號

3/11 (六)

匯豐豐原所

台中潭子區中山路三段460號

3/12 (日)

匯豐嘉義所

嘉義市東區忠孝路730號

3/18 (六)

匯豐台南所

台南市永康區中正北路306號

3/19 (日)

匯豐高雄所

高雄市左營區大中一路355號

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