和泰汽車樂觀看待2023年車市表現，預計導入Crown、Alphard大改款及Lexus RZ、LM大改款等重要車款

SUBARU 本月推入主指定車款享 100 萬高額 0 利率優惠

▲ SUBARU 本月推入主指定車款享 100 萬高額 0 利率優惠
▲ SUBARU 本月推入主指定車款享 100 萬高額 0 利率優惠

2GameSome - 有車賞

新春開市喜迎玉兔，SUBARU提供新春購車優惠，為全台消費者帶來最實質有感的回饋，凡於2月1日至2月28日止，入主跨界潮旅SUBARU XV，立即享99.8萬元超值優惠價，並加贈「360度環景影像系統」、「XV專屬智能行車紀錄器」、「紫外線負離子空氣清淨機」等多重好禮，讓每一位喜愛都會時尚CUV坐駕的型男仕女，開車上路都能更安全舒適。此外，針對SUBARU旗下最熱銷的家庭運動休旅車款Forester全車系，持續推出100萬60期0利率購車優惠，再贈送360度環景影像系統*(註1)，想要入主日本原裝進口極致安全休旅的愛家好爸爸們千萬別錯過！

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23年式新車到港免候車 豪華旗艦休旅Outback及性能跑車BRZ享高額0利率

為了提供車主最穩健的保固服務，入主SUBARU旗下全系列車款，均享有原廠5年或12萬公里原廠保固，SUBARU並針對23年式新車到港的豪華旗艦休旅Outback及日本原裝進口性能跑車BRZ持續再加碼，推出「70週年隆重獻禮」方案，入主可享100萬36期0利率購車優惠，完整滿足嚮往運動奢華休旅和個性化性能坐駕的消費者，免等候即刻輕鬆入主SUBARU與眾不同的魅力車款。

SUBARU敬祝全台消費者萬事如意迎新年，玉兔迎春旺全年，開市大吉購車優惠活動自即日起全面開跑，敬邀蒞臨SUBARU全台展示中心鑑賞，為自己及家人添購一款最合適的新坐駕，歡喜迎接新年新氣象！

車型

建議售價（萬）

優惠促銷方案

優惠價（萬）

促銷內容

22MY XV

2.0 i-S ES

$102.8

$99.8


  1. 360環景影像系統
  2. XV專屬智能行車紀錄器
  3. 紫外線負離子空氣清淨機
  4. 5年或12萬公里原廠保固
23MY Forester

2.0 i-L ES

$125.8



  1. 100萬60期0利率
  2. 加贈360環景影像系統
  3. 5年或12萬公里原廠保固
2.0 i-S ES

$135.8



Black Edition

$136.8



車型

建議售價（萬）

優惠促銷方案

優惠價（萬）

促銷內容

23MY Outback

2.5 i-T ES LITE

$159.8



  1. 100萬36期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
2.5 i-T ES

(可選雙色內裝)

$162.8



23MY BRZ

2.4 MT

$162.8



  1. 100萬36期0利率
  2. 5年或12萬公里原廠保固
2.4 AT ES

$166.8



23MY Solterra

單色

$189.8



  1. 5年或12萬公里原廠保固
雙色(冰川白/黑車頂)

$191.8



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