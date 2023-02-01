▲ SUBARU 本月推入主指定車款享 100 萬高額 0 利率優惠

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為了提供車主最穩健的保固服務，入主SUBARU旗下全系列車款，均享有原廠5年或12萬公里原廠保固，SUBARU並針對23年式新車到港的豪華旗艦休旅Outback及日本原裝進口性能跑車BRZ持續再加碼，推出「70週年隆重獻禮」方案，入主可享100萬36期0利率購車優惠，完整滿足嚮往運動奢華休旅和個性化性能坐駕的消費者，免等候即刻輕鬆入主SUBARU與眾不同的魅力車款。
SUBARU敬祝全台消費者萬事如意迎新年，玉兔迎春旺全年，開市大吉購車優惠活動自即日起全面開跑，敬邀蒞臨SUBARU全台展示中心鑑賞，為自己及家人添購一款最合適的新坐駕，歡喜迎接新年新氣象！
車型
建議售價（萬）
優惠促銷方案
優惠價（萬）
促銷內容
|22MY XV
|2.0 i-S ES
$102.8
$99.8
|23MY Forester
|2.0 i-L ES
$125.8
–
|2.0 i-S ES
$135.8
–
|Black Edition
$136.8
–
車型
建議售價（萬）
優惠促銷方案
優惠價（萬）
促銷內容
|23MY Outback
|2.5 i-T ES LITE
$159.8
–
|2.5 i-T ES
(可選雙色內裝)
$162.8
–
|23MY BRZ
|2.4 MT
$162.8
–
|2.4 AT ES
$166.8
–
|23MY Solterra
|單色
$189.8
–
|雙色(冰川白/黑車頂)
$191.8
–