台灣產業AI化僅39分　ICT也不及格、4成企業不認識AI

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整體產業AI化指數主要由經營、人才及技術三大層面的分數加總得出，就台灣整體產業AI化表現來看，若滿分為100分，整體AI化指數平均分為39.3分，即使是ICT產業也未達及格（46分），而零售貿易服務業則只有28.1分。再進一步進行集群分析，有七成企業屬於AI化前期階段，其中包括 Unknowing AI （42.1%）、 Conscious AI（26.7%），僅17.4%為Ready AI及13.8%為Scaling AI等較成熟階段。
調查報告中所指的產業AI總指數共分為四個階段，從初階至成熟依序為Unknowing AI、Conscious AI、Ready AI、Scaling AI。Unknowing AI階段是指企業可能聽說過人工智慧，但不了解該如何應用的程度；Conscious AI階段則是已經大致了解AI，尚在評估如何應用；Ready AI階段的企業已對應用AI有明確目標，甚至正在進行專案實作。最為成熟的階段為Scaling AI，表示企業已有足夠的AI技術並應用在不同專案。
從這份調查中可以發現，不同產業間的AI發展落差極大。以ICT產業來說，約有四成企業已進入相對成熟的Ready AI以及Scaling AI階段，但仍有三成企業處於Unknowing AI階段；其他如零售貿易服務業、製造業及政府機關等產業中，超過半數企業仍停留在Unknowing AI階段。
人工智慧科技基金會建議，若企業尚位於Unknowing AI的前期階段，可以先盤點內部的技術及資料現況，參考其它企業的成功案例，透過課程或工作坊等工具，找到最適合的轉型命題，同時提升企業整體AI知識，以確保能一致地向員工溝通人工智慧相關資訊。而處於Conscious AI階段的企業，因為已大致了解AI，建議能更積極地透過與不同的AI技術供應商洽談，使用現成的 AI 解决方案，處理業務需求，找到潛在商機。
當企業來到Ready AI階段時，由於已有明確目標，則建議能評估AI API、SDK、預訓練的AI MODEL，放大在企業內部的應用，並從總部出發，試著將AI部署到部門、分公司，確認員工都理解企業掌握的AI資源及發展方向。
人工智慧科技基金會也建議產業AI總指數已是Scaling AI階段的企業，要以產業角度發展AI策略，並為企業擘劃 roadmap，深化企業的AI能力，將AI的理解擴展到整個組織，以致整個產業。