▲ WRX Wagon 預告亮相、Forester 推特仕車搶市！Subaru 公布國內營運計畫重點

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在汽車創新科技領域獨步車壇的SUBARU，自1966年首度發表結合體積輕巧、反應靈敏和卓越均衡性於一身的水平對臥動力系統，開啟全球車壇最負盛名的傳奇篇章！隨後SUBARU於1972年推出首部AWD車款，至今累計搭載全時四輪驅動系統之SUBARU車款總產量已超過2,100萬輛！不僅完整承襲1980年代初期SUBARU縱橫WRC世界拉力錦標賽場的光榮血統，更賦予駕駛者無可取代的自信駕馭體驗，讓開車成為與眾不同的享受。
身為世界知名汽車領導品牌之一，SUBARU持續透過與時俱進的創新科技，打造SGP全球模組化底盤以及日益精進的EyeSight智能駕駛安全輔助系統，提供消費者無可取代的全方位安全防護，只為守護駕駛者、乘客，甚至用路人的安全。
挹注動感跑格基因 全新Forester GT Edition正式在台上市
今日在台灣正式發表的Forester GT Edition運動旗艦版，在Forester車系優質的產品特性作為基礎，全車外觀採用獨樹一格的GT專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，而專屬18吋鋁合金輪圈更為整體外觀增添視覺張力。
全新Forester GT Edition經過全面勁裝升級的動感造型下，搭載了同級唯一的「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，以9大功能提供全方位安全守護，並全面標配「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護，讓每一位追求與眾不同的車主更顯卓越品味。
迎接嶄新2023年再創品牌榮耀新高峰 — 強化產品陣線，實現供貨穩定
走過疫情所帶來的全球性挑戰，SUBARU將在2023年為台灣消費者導入更多元的產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。其中包含備受許多熱血車迷關注的全新WRX / WRX Wagon性能跑房車，有望在今年第二季導入台灣市場。
SUBARU今日更宣布將於2023年致力於實現供貨穩定的目標，為台灣消費者帶來最安全的豐富產品陣線，其中更包含深受消費者好評與青睞的BRZ。性能跑車BRZ傳承了第一代車型所標榜的水平對臥引擎(Boxer Engine)、後輪驅動(Rear-wheel drive)和究極(Zenith)的DNA。BRZ搭載2.4L D-4S水平對臥引擎，提供234 ps / 7,000 rpm最大馬力及25.5 kgfm / 3,700 rpm的最大扭力，透過精益求精空氣力學優化設計，帶來更加凌厲的奔馳感受。此外，自排車型更搭載EyeSight智能駕駛輔助科技，為喜愛精準操駕及熱血速度感的消費者帶來高科技行車安全輔助。