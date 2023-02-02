132.8萬元起，Subaru全新Forester GT Edition正式上市；WRX Wagon首度在台亮相，預計第二季導入

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在汽車創新科技領域獨步車壇的Subaru，自1966年首度發表結合體積輕巧、反應靈敏和卓越均衡性於一身的水平對臥動力系統，開啟全球車壇最負盛名的傳奇篇章！隨後Subaru於1972年推出首部AWD車款，至今累計搭載全時四輪驅動系統之Subaru車款總產量已超過2,100萬輛！不僅完整承襲1980年代初期Subaru縱橫WRC世界拉力錦標賽場的光榮血統，更賦予駕駛者無可取代的自信駕馭體驗，讓開車成為與眾不同的享受。
身為世界知名汽車領導品牌之一，Subaru持續透過與時俱進的創新科技，打造SGP全球模組化底盤以及日益精進的EyeSight智能駕駛安全輔助系統，提供消費者無可取代的全方位安全防護，只為守護駕駛者、乘客，甚至用路人的安全。
本日在台灣正式發表的Forester GT Edition運動旗艦版，在Forester車系優質的產品特性作為基礎，全車外觀採用獨樹一格的GT專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，而專屬18吋鋁合金輪圈*(註1)更為整體外觀增添視覺張力。
(註1:18吋GT Edition專屬輪圈為2.0i-L EyeSight GT Edition 以及2.0i-S EyeSight GT Edition 車型之標準配備。)
全新Forester GT Edition經過全面勁裝升級的動感造型下，搭載了同級唯一的「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統*(註2)」，以9大功能提供全方位安全守護，並全面標配「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護，讓每一位追求與眾不同的車主更顯卓越品味。
(註2: EyeSight為駕駛輔助系統，不保證在所有行駛條件下都能完美運作。駕駛人應盡責安全專心的駕駛，並遵守交通法規。系統實際效能取決於多項因素，例如車輛維護、天候、路況等。)
迎接嶄新2023年再創品牌榮耀新高峰 — 強化產品陣線，實現供貨穩定
走過疫情所帶來的全球性挑戰，Subaru將在2023年為台灣消費者導入更多元的產品陣線，以滿足各種消費者的生活型態。其中包含備受許多熱血車迷關注的全新WRX / WRX Wagon性能跑房車，有望在2023年第二季導入台灣市場。
全新WRX / WRX Wagon搭載了2.4升FA24水平對臥渦輪增壓引擎，可在5,600rpm產生275PS最大馬力，並且可在2000-5200rpm產生350NM峰值扭力，並均配置 8速 Lineartronic CVT無段變速箱，由於採用了 "運動模式換擋控制 "技術，新的變速箱提供了自排的便利性和更靈敏的換檔反應。
Subaru今日更宣布將於2023年致力於實現供貨穩定的目標，為台灣消費者帶來最安全的豐富產品陣線，其中更包含深受消費者好評與青睞的BRZ；除此之外，除預計第二引進的全新WRX / WRX Wagon，接替XV的Crosstrek，也可望搶在WRX / WRX Wagon之前導入台灣，屆時產品線將有一番新風貌，將為Subaru整體銷量帶來助益。