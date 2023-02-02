▲ TOYOTA TOWN ACE 奪輕型商用車市場冠軍！

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廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤註7，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，除了商用載貨需求外，更因車室空間可彈性變化，讓有載人、假日出遊需求的客群，能乘商雙用，無後顧之憂。平均油耗也有高達15km/L(自排版本) 註8、14.1km/L(手排版本) 註9的好表現。最後加上TOYOTA全台共有183個服務據點(大型服務廠加社區型保修站)可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。
為回饋廣大消費者對TOWN ACE的愛護與支持，TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起註10，更提供高額零利率註11、5年14萬公里延長保固註12、13等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短，請有購車需求的消費者立即洽詢全台TOYOTA展示中心，或上TOYOTA 網站：http://www.toyota.com.tw查詢相關資訊。
註1：輕型商用車係指為車長 4,500mm 以下之商用車。領牌車輛數目資料來源為2023/1/1~2023/1/31交通部公路總局統計查詢網在統計期間內TOWN ACE新車領牌數。
註2：最高載重量960公斤係指手排鐵床等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註3：平均油耗15.2 km/l為自排車型。本篇新聞稿提及之平均油耗，均係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得。標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。
註4：平均油耗14.8 km/l為手排車型。油耗測試說明同註3，實際值可能與測試值有所差異。
註5：SRS氣囊及各項主、被動安全配備均有作動限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。
註6：本項安全配備為自排木床TSS等級搭載。各項安全配備作動皆有條件限制，相關內容請洽各地經銷商以瞭解車主手冊內容。
註7： 最高載重量880公斤係指2人座手排等級，由國瑞汽車股份有限公司測試取得，數值為標準值，未含容許公差。
註8： 平均油耗15 km/l為自排車型。油耗測試說明同註3，實際值可能與測試值有所差異。
註9： 平均油耗14.1 km/l為手排車型。油耗測試說明同註3，實際值可能與測試值有所差異。
註10：汰舊換新價46萬元起為鐵床手排等級，此價格已扣除政府汰舊換新補助金額，詳細活動辦法與限制請參閱TOYOTA官網。
註11：活動期間 (即2023/2/1~2/28) 內購買 TOWN ACE 貨卡貸款總額上限 18 萬，期數上限 12 個月。經銷商及指定貸款企業保有審核之權利，且不得與其他貸款優惠專案併用。本優惠方案之分期付款與現金付款之建議零售價相同，但實際交易價格、最高貸款總額與期數由買賣雙方各自依交易條件內容協商議定之。本活動不適用於租賃、政府機關及專案批/標購者。詳細活動辦法與限制請參閱官網。
註12：新車車身不含貨斗保證為4年或12萬公里 (以先到者為準)，貨斗則提供2年或5萬公里保證(以先到者為準)。各項保證/保固詳細內容及限制請洽全國經銷商以瞭解車主服務手冊、保固手冊或保固卡內容。
註13：「5年14萬公里全車延保(以先到者為準)」，其活動限制為： 2019/1/1起新交車車主(限自用及租賃，不含營業車)，自交車日起算至5年或14萬公里(以先到者為準)前，連續每6個月內均回TOYOTA經銷商服務廠實施定保套餐之車主(排除營業車)，可免費再享第5年或14萬公里(以先到者為準)全車延長保證「經濟版」，保證項目同新車保證(台灣本地加裝之用品及配件除外)。