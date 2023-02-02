世界唯一之Chiron Profilée，以近千萬歐元創拍賣新車歷史新高價

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隨著Bugatti Chiron世代與其衍生之所有車型全數售罄後，Chiron Profilée是層峰擁有Chiron系列新車的最後機會，結果Chiron Profilée果然以淨價9,792,500 歐元的售出，成為有史以來拍賣會上最有價值的新車。
“Profilée”這個名字的靈感來自Jean Bugatti的第一批作品中，一款名為 Surprofilée 的Type 46特式車型，具有更時尚的輪廓和優雅車尾。正如那款特式車，Chiron Profilée也在Bugatti達114年的歷史中寫下了一頁屬於自己的篇章。
Chiron Profilée搭載可輸出1,500PS之W16引擎，但傳動要短Chiron Sport 短15%，讓它可在2.3秒自靜止加速到100km/h，5.5秒內加速到200km/h，極速達380km/h。此外，底盤也經過重新調校，與 Chiron Sport 相比，彈簧剛性增加了10%，後懸吊負外傾角增加 50%，都強化了過彎操控能力。
獨一無二的Chiron Profilée，採用了專為其開發的Argent Atlantique 原色，並在車身下緣直接顯露出炭纖維鈑件原來的紋路，並採用Bleu Royal Carbon塗裝，再搭配專屬樣式的輪圈，而車頭最具代表性的馬蹄狀水箱護罩則是以拋光鋁件呈現。
創天價售出的Chiron Profilée，相信短期之內，很難再有全新車款能夠打破他的紀錄了。