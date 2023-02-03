▲ 電氣化後，Peugeot e-2008 還能維持既有的法式駕馭美學嗎？

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美型依舊 卻更富前衛風格
一如其名，雖然 PEUGEOT e-2008 係以 2008 為基礎所延伸而來，卻仍舊保有品牌對於 Urban Crossover 的美學堅持，將充滿家族設計語言的表徵予以保留，包括打破傳統既定認知的獅王獠牙 LED 頭尾燈組依然如此獨具，想讓人錯認都難。此外，在以 2008 既有的緊湊車身搭配絕佳的身型比例為基礎，e-2008 被賦予了更多作為純電身份的獨具設計，最顯眼的，莫過於是那點陣式水箱護罩設計，匯集前衛、科技感於一身，搭配專屬車名徽飾，要說 e-2008 是市場同級中最為強調美型塑造的休旅也當之無愧。
尖端科技與人體工學兼容的座艙陳設
在 PEUGEOT 邁開踏入新時代的步伐後，旗下各式車型，其座艙陳設同樣被賦予了全新設計語言，處處皆給予你會心一笑的驚艷感。控制介面以 PEUGEOT i-Cockpit 駕駛導向座艙設計為主軸，單就此即凸顯出與對手完全截然不同的氛圍；QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板因應 e-2008 電動車的獨特身份而在 UI 人因介面上進行調整，同樣以裸視 3D 方式呈現，左方專責顯示電量與續航里程估計值，而右方則為電能輸出力道，可輕易讓駕駛者判讀當下電門踩踏狀況，進而自由調配給予車輛本身的輸出多寡。當然，7 吋全彩觸控螢幕，亦支援 Apple CarPlay、Android Auto 等智慧型裝置互聯功能，讓數位化便利性得到最大化的呈現。
不過，最讓人難以忽略的，莫過於是那以 GT 之名所增列配置的 GT 小盤徑皮革多功能方向盤，無論是造型與轉向手感，皆與同級對手有著決定性的差異，而 GT PACK 專屬跑車式座椅，則採三材質混搭麂皮製作而成，給予極為優秀的人體支撐與舒適性，輔以 8 色可選座艙氛圍照明，在提供有別於其他休旅車的駕乘體感同時，亦兼具時尚、俐落的座艙氛圍。
縱使 e-2008 係作為繼 3008、5008 後，車身尺碼最為緊湊的休旅作品，透過 2,605 mm 的軸距設定仍舊提供不俗的座艙空間，405 L 的後箱置物容積，透過 6 / 4 後座可分離傾倒機制，可完善擴充至 1,467 L，絕對是生活日常、戶外活動時的絕佳好夥伴。
嶄新純電架構導入 成就都會電能移動最佳典範
遵從 Stellantis 集團的電氣化願景，PEUGEOT 認為，電動車不應一昧藉由徒增電池容量來達成高續航力的結果，而是因應每一款車型的特色不同，賦予最適切的動力架構。以都會休旅自居的 e-2008，將 50 kWh 的電池模組妥善鋪排在底盤，透過設置於前軸的永磁同步馬達，共構出 136 bhp 最大馬力、以及 260 Nm 峰值扭力，在實際進行電門踩踏，輕輕鬆鬆即可推動僅 1,588 公斤的車重，甚至高速公路上的再加速表現，也因應電動車瞬時高扭的特性而給予充足推進力道，很是快意！且 PEUGEOT 依據駕駛者的行車習慣不同，設置 Eco / Normal / Sport 共三種模式，想要輕鬆駕駛、抑或是熱血操駕，只需一鍵切換。
在電能管理部分，e-2008 採用全球主流的 J1772（AC）/ CCS1（DC）介面，最大承受功率可達 100 kW，僅需約 24 分鐘即可完成 20 – 80 % 的電池充能；此外，在 WLTP 測試規範下，e-2008 擁有最高 345 公里的行駛續航里程，對照國內現今逐漸完備的充電網絡，本車得以在各個城市之間輕鬆穿梭，只要事先規劃好旅途，里程焦慮根本不足煩擾。此外，為了讓電池模組能夠得到最有效率的發揮，PEUGEOT 工程團隊特別為 e -2008 設置動能回收制動系統，駕駛人僅需把檔位切換至 B 模式，車輛可針對煞車力道進行加強，提升制動力量，藉此為車輛補充動力，延長續航里程。
建構於 Stellantis 旗下 e-CMP 模組化技術平台，e-2008 使用高強度複合鋼材結構，提供扎實的車身鋼性，加上電池被妥善安排於車身底部，配合調校優異的懸吊阻尼設定，e-2008 整體行駛質感遠比想像中沈穩舒適。而 e-2008 天生緊湊的車身尺碼，也使得本車在山間穿梭時，得以靈活、俐落地完成每一處彎道攻克，同時兼具讓駕駛者愉悅、乘坐者也舒適的兼容特性。
滿配安全不打折 輔助駕駛便利貼心
在享受專屬法式的快意駕馭同時，安全與駕駛便利性對於駕乘者而言更顯重要，也是踏上安心行車旅途的重要根源。除了基本主、被動安全科技的滿載，早已成主流的 ADAS 先進駕駛輔助系統，均列為 e-2008 的標準配置，舉凡 ACC 主動定速巡航附自動煞車及再啟動功能、HAD 高速公路駕駛輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、LPA 車道保持輔助系統、SLI 速率掃描辨識系統等多項設置，共構出高階 Level 2 半自動駕駛分級的輔助科技，對個人、甚或小家庭使用者提供最便利、安全的行車環境。
綜觀目前國內小型純電跨界休旅市場，e-2008 明顯是唯一具備法國造車血統的新時代純電作品，加上本車延續了純內燃機引擎車型的各式優點，舉凡充斥法式美學的設計語言、完全不妥協的高質感內在用料與滿載的科技配備，還能保有緊湊車身獨有的靈活駕控體感，e-2008 作為協助 PEUGEOT 邁向純電世代的首發作品，絕對擁有全方位實力協助有意願購入人生首輛電動車的消費者，無縫接軌地完成過渡轉換。