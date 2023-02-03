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電氣化後，Peugeot e-2008 還能維持既有的法式駕馭美學嗎？

▲ 電氣化後，Peugeot e-2008 還能維持既有的法式駕馭美學嗎？
▲ 電氣化後，Peugeot e-2008 還能維持既有的法式駕馭美學嗎？

2GameSome - 有車賞

在國內法系車迷的引頸期盼下，寶嘉聯合終於成功向原廠爭取將 e-2008 導入國內；在汽車工業逐漸過渡至電氣化的現今，PEUGEOT 會如何透過其獨有的法式美學來詮釋電動車？這次，我們就讓 e-2008 來徹底解惑！

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e-2008 延續純內燃機世代車型的新世代外觀，透過細節處的優化與更新，使其變得更具前衛風格。
e-2008 延續純內燃機世代車型的新世代外觀，透過細節處的優化與更新，使其變得更具前衛風格。
18 吋鋁圈搭配緊湊的車尾設計造就出極為洗鍊、時尚的俐落視覺感受。
18 吋鋁圈搭配緊湊的車尾設計造就出極為洗鍊、時尚的俐落視覺感受。
點陣式設計加上與車身同色的漸層勾勒手法使 e-2008 更具科技感。
點陣式設計加上與車身同色的漸層勾勒手法使 e-2008 更具科技感。
e-2008 車身周邊擁有許多專屬徽飾，以驗明正身。
e-2008 車身周邊擁有許多專屬徽飾，以驗明正身。
美型依舊 卻更富前衛風格

一如其名，雖然 PEUGEOT e-2008 係以 2008 為基礎所延伸而來，卻仍舊保有品牌對於 Urban Crossover 的美學堅持，將充滿家族設計語言的表徵予以保留，包括打破傳統既定認知的獅王獠牙 LED 頭尾燈組依然如此獨具，想讓人錯認都難。此外，在以 2008 既有的緊湊車身搭配絕佳的身型比例為基礎，e-2008 被賦予了更多作為純電身份的獨具設計，最顯眼的，莫過於是那點陣式水箱護罩設計，匯集前衛、科技感於一身，搭配專屬車名徽飾，要說 e-2008 是市場同級中最為強調美型塑造的休旅也當之無愧。

e-2008 內裝採 PEUGEOT 家族化設計語言，除擁有風格獨具的設計鋪陳，質感放眼同級更是優異。
e-2008 內裝採 PEUGEOT 家族化設計語言，除擁有風格獨具的設計鋪陳，質感放眼同級更是優異。
尖端科技與人體工學兼容的座艙陳設

在 PEUGEOT 邁開踏入新時代的步伐後，旗下各式車型，其座艙陳設同樣被賦予了全新設計語言，處處皆給予你會心一笑的驚艷感。控制介面以 PEUGEOT i-Cockpit 駕駛導向座艙設計為主軸，單就此即凸顯出與對手完全截然不同的氛圍；QUARTZ 3D 立體投影式抬頭顯示儀錶板因應 e-2008 電動車的獨特身份而在 UI 人因介面上進行調整，同樣以裸視 3D 方式呈現，左方專責顯示電量與續航里程估計值，而右方則為電能輸出力道，可輕易讓駕駛者判讀當下電門踩踏狀況，進而自由調配給予車輛本身的輸出多寡。當然，7 吋全彩觸控螢幕，亦支援 Apple CarPlay、Android Auto 等智慧型裝置互聯功能，讓數位化便利性得到最大化的呈現。

方向盤一直是 PEUGEOT 的一大特色，小盤徑設計造就出極佳轉向手感。
方向盤一直是 PEUGEOT 的一大特色，小盤徑設計造就出極佳轉向手感。
儀錶採裸視 3D 呈現，因應電動車的配置在 UI 人因介面上也有所調整。
儀錶採裸視 3D 呈現，因應電動車的配置在 UI 人因介面上也有所調整。
座椅採多種面料堆疊而成，為 GT 車型的標準配備。
座椅採多種面料堆疊而成，為 GT 車型的標準配備。
不過，最讓人難以忽略的，莫過於是那以 GT 之名所增列配置的 GT 小盤徑皮革多功能方向盤，無論是造型與轉向手感，皆與同級對手有著決定性的差異，而 GT PACK 專屬跑車式座椅，則採三材質混搭麂皮製作而成，給予極為優秀的人體支撐與舒適性，輔以 8 色可選座艙氛圍照明，在提供有別於其他休旅車的駕乘體感同時，亦兼具時尚、俐落的座艙氛圍。

置物空間透過後座 6 / 4 分離傾倒機制，可提供靈活的機能。
置物空間透過後座 6 / 4 分離傾倒機制，可提供靈活的機能。
縱使 e-2008 係作為繼 3008、5008 後，車身尺碼最為緊湊的休旅作品，透過 2,605 mm 的軸距設定仍舊提供不俗的座艙空間，405 L 的後箱置物容積，透過 6 / 4 後座可分離傾倒機制，可完善擴充至 1,467 L，絕對是生活日常、戶外活動時的絕佳好夥伴。

e-2008 歸因於車身重量的分配與緊湊的車身設定，在攻克山路相當游刃有餘。
e-2008 歸因於車身重量的分配與緊湊的車身設定，在攻克山路相當游刃有餘。
嶄新純電架構導入 成就都會電能移動最佳典範

遵從 Stellantis 集團的電氣化願景，PEUGEOT 認為，電動車不應一昧藉由徒增電池容量來達成高續航力的結果，而是因應每一款車型的特色不同，賦予最適切的動力架構。以都會休旅自居的 e-2008，將 50 kWh 的電池模組妥善鋪排在底盤，透過設置於前軸的永磁同步馬達，共構出 136 bhp 最大馬力、以及 260 Nm 峰值扭力，在實際進行電門踩踏，輕輕鬆鬆即可推動僅 1,588 公斤的車重，甚至高速公路上的再加速表現，也因應電動車瞬時高扭的特性而給予充足推進力道，很是快意！且 PEUGEOT 依據駕駛者的行車習慣不同，設置 Eco / Normal / Sport 共三種模式，想要輕鬆駕駛、抑或是熱血操駕，只需一鍵切換。

e-2008 採 J1772 / CCS1 的充電介面，符合目前國內主流充電規格。
e-2008 採 J1772 / CCS1 的充電介面，符合目前國內主流充電規格。
在電能管理部分，e-2008 採用全球主流的 J1772（AC）/ CCS1（DC）介面，最大承受功率可達 100 kW，僅需約 24 分鐘即可完成 20 – 80 % 的電池充能；此外，在 WLTP 測試規範下，e-2008 擁有最高 345 公里的行駛續航里程，對照國內現今逐漸完備的充電網絡，本車得以在各個城市之間輕鬆穿梭，只要事先規劃好旅途，里程焦慮根本不足煩擾。此外，為了讓電池模組能夠得到最有效率的發揮，PEUGEOT 工程團隊特別為 e -2008 設置動能回收制動系統，駕駛人僅需把檔位切換至 B 模式，車輛可針對煞車力道進行加強，提升制動力量，藉此為車輛補充動力，延長續航里程。

建構於 Stellantis 旗下 e-CMP 模組化技術平台，e-2008 使用高強度複合鋼材結構，提供扎實的車身鋼性，加上電池被妥善安排於車身底部，配合調校優異的懸吊阻尼設定，e-2008 整體行駛質感遠比想像中沈穩舒適。而 e-2008 天生緊湊的車身尺碼，也使得本車在山間穿梭時，得以靈活、俐落地完成每一處彎道攻克，同時兼具讓駕駛者愉悅、乘坐者也舒適的兼容特性。

滿配安全不打折 輔助駕駛便利貼心

在享受專屬法式的快意駕馭同時，安全與駕駛便利性對於駕乘者而言更顯重要，也是踏上安心行車旅途的重要根源。除了基本主、被動安全科技的滿載，早已成主流的 ADAS 先進駕駛輔助系統，均列為 e-2008 的標準配置，舉凡 ACC 主動定速巡航附自動煞車及再啟動功能、HAD 高速公路駕駛輔助系統、LKA 車道維持輔助系統、LPA 車道保持輔助系統、SLI 速率掃描辨識系統等多項設置，共構出高階 Level 2 半自動駕駛分級的輔助科技，對個人、甚或小家庭使用者提供最便利、安全的行車環境。

綜觀目前國內小型純電跨界休旅市場，e-2008 明顯是唯一具備法國造車血統的新時代純電作品，加上本車延續了純內燃機引擎車型的各式優點，舉凡充斥法式美學的設計語言、完全不妥協的高質感內在用料與滿載的科技配備，還能保有緊湊車身獨有的靈活駕控體感，e-2008 作為協助 PEUGEOT 邁向純電世代的首發作品，絕對擁有全方位實力協助有意願購入人生首輛電動車的消費者，無縫接軌地完成過渡轉換。

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