睽違已久的國產旅行車再現! Ford Focus小改款麗寶賽道試駕

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4代Focus小改款在國內的推出時辰一直是車媒去年持續關注的話題之一，一來是中國市場提前宣布換上1.5升4缸渦輪增壓引擎，再者將變速系統從8速換成6速的操作手法讓國內消費者感到好奇台灣版本是否會直接複製貼上? 這些疑問終於在這次試駕活動中全面揭露，國產小改款車型的動力與變速系統仍維持原本1.5升三缸渦輪引擎搭配8速變速箱的模式並未按中國步調調整，造型部分則同樣在燈具與保桿造型上做了更動，原本採上下分離的LED頭燈現在變成序列式設計並在周圍賦予日行燈環繞，這次在活動中所看到的ST-Line Vignale頂規車型還具備Matrix LED 矩陣式頭燈功能，內部所搭載的120組LED晶片可依行車路況自動調整8種照明情境。
一旁則是這次活動主角5門Wagon車型，最大特色莫過於尾部多出一截的車廂造型，對於想擁有休旅車般的空間靈活性卻不想失去轎車俐落操駕手感的消費者，旅行車款確實是不二人選，尤其在地狹人稠的都會區若不得必須考慮機械車位時也不會受到太大影響，而這次現場擺放的ST-Line Vignale版本在空力套件及旋壓性能鋁圈的點綴下更顯其活潑的躍動氛圍；內裝配備在小改款車系上全面換搭尺寸更大並具備SNYC 4系統的12.3吋觸控螢幕，Vignale車型則在座椅包覆材質部分升等為更加豪華的Sensico皮革，其餘像是無線Apple CarPlay / Android Auto、導航整合HUD智慧型抬頭顯示器等配備同樣是這次小改款的重點項目，不過這次的活動重點是放在Wagon車型的操駕體驗上，內、外觀特色的詳細介紹屆時等原廠釋出試駕車後再來為網友們好好統整。
為了讓消費者了解Wagon旅行車究竟與傳統的Hatchback掀背車型有哪些本質上的差異，特別在發表會前夕於熟悉的麗寶賽道舉辦了一場媒體試駕活動，透過精心設計的關卡來體驗這款主打運動調性的國產旅行車，這次活動共規劃有連續繞錐、高速換道、彎道操控、全賽道體驗四個項目，前言有提到這次小改款的動力規格未做更動，同樣採具備182匹馬力及24.5公斤米扭力的1.5升3缸渦輪增壓引擎，搭配的是旋鈕式8速手自排變速箱，雖看數據帳面上看似未變，但原廠表示變速箱的液壓控制系統經重新調教後在換檔品質上會更加細膩順暢。
首先我們這組體驗的第一個關卡是連續繞錐，這關的測試車輛是Hatchback ST-Line掀背車型，由於小改款有針對懸吊系統做強化動作，因此在實際的繞錐過程中能發現懸吊的側傾支撐性相當高，在迅速變道的過程中能相當快速的轉換重心，極為受控的轉向反應下幾乎方向盤轉到哪就立刻反應，即便提高車速後尾部的滑動感變得更為有感，但依舊相當容易掌握尾部的跟隨反應，在此不得不讚嘆4代車型體質優異的C2底盤本來就頗受好評，加上這次強化的懸吊相互搭配下不負Focus在同級車之中保有最佳運動特質的優勢。
緊接著第二關是高速換道關卡，採用的是大家相當期待的Wagon車型，此關卡重點在於車速70-90 km/h的狀態下迅速切換車道來測試緊急狀態下的車身動態表現，首先在直線將車速提升至70 km/h的狀態下迅速切換車道，Wagon的反應相當沉穩且車身擺動的幅度不大，方向盤一打車頭立即反應，車尾跟上的速度也頗為迅速，與Hatchback車型相比並無太大反差，若將速度提升至90 km/h的狀態不僅反應的時間變得更短，在換道的過程中較重的車尾其擺盪幅度明顯變大，甚至出現些許滑動現象，不過在電控系統的輔助下車尾便立即抓回行進路線，並不會有尾部擺盪過大造成失控的疑慮，對實際在道路上遇到突發狀況的掌握度絕對有相當大的幫助。
第三關彎道操控同樣是以Wagon車型做示範，難度相較前兩關顯得相對輕鬆，畢竟是在一個S型複合型高速彎道中體驗綜合彎道的操駕反應，並不會有快速操作方向盤及大腳煞車的狀況發生，在起點大腳油門後可迅速體驗到這顆具備182匹馬力的渦輪引擎推力，在4代Focus剛發表之際便對其迅速的轉速反應及爆發力印象深刻，即便裝載在較重的Wagon車型上起步的衝刺感依舊不俗，在先前關卡的激烈操作下車身動態反應已相當受控，在更容易掌握的高速彎及髮夾彎中簡直是小菜一碟，開起來並不特別察覺Wagon車型在配重上與Hatchback車型有太大差異。
最後便是大家期待的全賽道關卡，這關是由教練開著前導車引領著大家前進，上車後便將模式切換到賽車模式體驗最直接的動力輸出，雖說Wagon車型在底盤調教與設定上不如Hatchback來的硬派，但在賽道上奔馳後便發覺從底盤傳進車艙的路感回饋相當沉穩，無論是高速彎中的動態或全油門的出彎反應都相當容易預判，即便車速稍高的狀態下入彎有些許推頭現象，此時油門略收方向盤稍微修正後車頭又立即回到正確的行進路線上，重新調校後的懸吊及變速箱設定讓駕駛對於節奏的掌控度更高，不會有底盤或動力配合度銜接不上的斷差感，若不是真的熱血到非ST不買，如此的動力輸出與底盤調教對多數駕駛者而言已相當夠用。
【同場加映】
這次活動中福特六和也有把Focus ST Hatchback一併帶來，但可惜的是這部車未能下場讓媒體體驗，由於改款前的4代ST車型在國內的銷售狀況相當不錯，這次小改款的上市也向原廠爭取到首批350部的名額，其中包含Hatchback與Wagon車型，前者搭載的是手排變速箱後者則為自排配置，動力部分依舊維持原本的280匹馬力設定，配備部分則是將MATRIX LED矩陣式頭燈、無線Apple CarPlay / Android Auto、HUD智慧型抬頭顯示器，Qi無線充電座、B&O環艙音響這些列為標配項目，另外還配置有具備雙前座14向電動調整的Ford Performance性能跑車電動座椅，不過在原物料調漲及配備面的升級策略下售價也有所提升，不過仍是同級具中相當具競爭力的一款產品，屆時若有試駕車再為讀者們詳細介紹。