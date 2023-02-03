單身辣媽主播「美照遭盜用」急發聲！律師李怡貞嘆：沒用
有「主播界洪曉蕾」的單身辣媽主播高毓璘，擁有精緻五官、火辣身材，加上在螢光幕前播報新聞的專業形象，使她粉絲眾多，深受觀眾喜愛，還多次登上PTT表特版，完全看不出已經38歲。不過，長得太美卻也有困擾，她昨（2）日透露自己的照片被盜用，重申：「我沒有使用任何交友軟體！」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
高毓璘在臉書發文，表示：「最近好多人說我的照片被盜用了，還在交友網站上，但我日理萬機憂國憂民，實在沒有時間去一一的查找，麻煩看到的朋友們幫忙檢舉喔，最後，在此鄭重的說明，高主播的粉絲專頁不管是FB還是IG請認明藍勾勾，我也完全沒有使用任何的交友軟體喔！不信的話…你把她約出來看看啊」。
隨後，她又再次發文：「再度重申，我、沒、有使用任何交友軟體。」呼籲粉絲們「別被騙了，粉專請認明藍勾勾！」並附上一張車內絕美自拍照，只見她臉上僅有淡妝，將太陽眼鏡掛在頭上，身穿寶藍色上衣，相當襯白皙肌膚，氣質又甜美。
貼文一出，網友也紛紛留言：「認明藍勾勾就沒錯」、「都有粉絲團了，根本不需要交友軟體」、「人美才會有人盜圖啊～xd」、「高大美女，哪需要啦」，就連知名律師李怡貞也回應：「沒用的，詐騙集團就是必須要我做到在首頁圖放上自己聲明是股票白X的照片才有可能罷休！」對此，高毓璘也笑回：「看來我只好寫副對聯印在照片上」。（編輯：郭佩蓉）