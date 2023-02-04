被問是否會有下一代CX-5？Mazda回答：不知道

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受惠於消費者愈來愈愛休旅車，Mazda CX-5也因此有著出色的銷售表現，2022年礙於晶片與原物料短缺等影響，Mazda全球繳出1,116,107輛，較2021年衰退13.3%，而CX-5 365,135輛成績則佔品牌總銷售1/3的表現，該數據與2021年相比雖下滑4.4%，但仍是品牌銷售最出色的車款。
雖有著出色的表現，但CX-5問世也有一段時程，加上也陸續推出CX-50、CX-60、CX-90等新世代車型，CX-5似乎也到了該改朝換代的時間，對此近日Mazda在接受訪問被問及CX-5未來發展規劃時，Mazda的答案竟是「目前還不確定是否會有下一代CX-5，所以無法給予細節資訊。」此答覆讓CX-5未來充滿不確定性。
然而此答案似乎有脈絡可循，其中由Mazda 2平台衍生的CX-3，於當時休旅車興起時有著優異的表現，但後來推出以Mazda 3架構衍生的CX-30，消費者便開始轉向擁有尺碼更大與新世代設計的CX-30，也因如此CX-3於去年就分別在美國與波蘭等是市場退出。至於CX-5雖仍在市場供應，但隨著品牌陸續推出雙位數新世代車型來看，似乎早晚都會走向退役之路。