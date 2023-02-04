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被問是否會有下一代CX-5？Mazda回答：不知道

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

Mazda 2022年全球銷售超過110萬輛，其中CX-5就繳出36.5萬輛成績，佔品牌總銷售1/3，也是銷售最出的車款，然而日前Mazda於接受訪問時，被問及CX-5未來發展方向，答案竟是還不確定是否會有下一代。

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受惠於消費者愈來愈愛休旅車，Mazda CX-5也因此有著出色的銷售表現，2022年礙於晶片與原物料短缺等影響，Mazda全球繳出1,116,107輛，較2021年衰退13.3%，而CX-5 365,135輛成績則佔品牌總銷售1/3的表現，該數據與2021年相比雖下滑4.4%，但仍是品牌銷售最出色的車款。

雖有著出色的表現，但CX-5問世也有一段時程，加上也陸續推出CX-50、CX-60、CX-90等新世代車型，CX-5似乎也到了該改朝換代的時間，對此近日Mazda在接受訪問被問及CX-5未來發展規劃時，Mazda的答案竟是「目前還不確定是否會有下一代CX-5，所以無法給予細節資訊。」此答覆讓CX-5未來充滿不確定性。

Mazda被問到CX-5未來時，答案是還不確定。
Mazda被問到CX-5未來時，答案是還不確定。
然而此答案似乎有脈絡可循，其中由Mazda 2平台衍生的CX-3，於當時休旅車興起時有著優異的表現，但後來推出以Mazda 3架構衍生的CX-30，消費者便開始轉向擁有尺碼更大與新世代設計的CX-30，也因如此CX-3於去年就分別在美國與波蘭等是市場退出。至於CX-5雖仍在市場供應，但隨著品牌陸續推出雙位數新世代車型來看，似乎早晚都會走向退役之路。

CX-3隨著CX-30推出加上世代老舊表現不如以往，目前美國與波蘭等國家已停產。
CX-3隨著CX-30推出加上世代老舊表現不如以往，目前美國與波蘭等國家已停產。
針對休旅車規劃，Mazda已陸慮推出CX-50、CX-60、CX-90等新世代車型。
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