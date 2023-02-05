夏和熙赴美旅遊21天花費曝光 中間淳太嚇歪：你很有錢？
三立台灣台首次跨國拍攝，和華視聯手與日本極東電視台合作最新實境節目《我們這一攤》，今（5）日夏和熙、「傑尼斯家族」中間淳太一同出席記者會，剛與家人遠赴美國旅遊21天的夏和熙，日前才剛返台，坦言全家人機票、住宿和紅包錢，總花費大概是80萬，他表示在台北生活很節省，本身也有儲蓄習慣，坦言這次總花費沒有超過7位數，算已經很節省，一旁的中間淳太還驚訝問說：「他是在台灣很有錢的名人嗎？」
記者侯家瑜/綜合報導
因為疫情的關係，中間淳太已經有3年沒有來台灣，最懷念這邊的鹹酥雞、臭豆腐和豬血糕，夏和熙準備今晚帶他去士林夜市吃青蛙下蛋，正逢元宵節，中間淳太也強調今晚一定要吃湯圓，「小時後逛夜市最喜歡射飛鏢、射氣球、打彈珠，如果晚上有時間，一定要再去體驗一下童年的回憶。」這次雙方初次見面，中間淳太特別幫夏和熙取了日文名「Natsu」，夏和熙表示因為2人年紀差不多，彼此很有話聊，而中間淳太也透露沒有交過台灣女友，覺得台灣女生很會化妝，台灣男生對女生很溫柔。
《我們這一攤》即將跨國前往日本錄影，夏和熙覺得壓力很大，因為節目中他們將會要擺攤，但他自認個人廚藝只有60分，特別對火候掌握不住，而中間淳太則是笑說自己可以做菜但是很難吃，最拿手的就是咖哩飯，但可以吃不能賣，2人開玩笑說只想要負責大聲叫賣就好，看得出夏和熙只想要做簡單的工作，他還比方如果做地瓜球、煎牛排，油飛濺到臉上怎麼辦？愛美的個性表露無遺。