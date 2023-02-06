▲ 向 356 始祖致敬！保時捷發表 Vision 357 概念作品

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保時捷Style Porsche 副總裁Michael Mauer表示：「我們推出Porsche Vision 357慶祝這個重要的週年紀念日，同時也再度強調保時捷跑車設計DNA的重要性。我們以結合過去、現在、與未來連貫起來作為設計主軸，並用經典的原型比例與展望未來前景的視覺點綴細節。
建立擁有 500 PS（368 KW）718 Cayman GT4 RS 的技術平台，保時捷 Vision 357代表著卓越的跑車性能。其外觀設計是於柏林舉行之福斯汽車集團「DRIVE」論壇特別展覽「保時捷跑車 75 週年」的亮點。2023 年 1 月 25 日舉行的非公開性質晚會活動為該系列展覽揭開序幕。展覽將從 2023 年 1 月 27 日起對外開放。Porsche Vision 357 將於活動中展出至 2 月中旬止。該限量設計車款將於 2023 年 3 月 10 日在美國德州奧斯汀的South by South West活動以及今年其他的國際活動中展出。
自始至終，設計都是保時捷傳奇故事的必備元素。保時捷獨特而創新的設計基礎源自於充滿遠見的研究交流與富有夢想的概念車之上。Michael Mauer表示：「Style Porsche的核心使命之一是暢想未來。透過設計此概念車款，我們才能用創意素材融合塑造出未來設計意象。我們走在不斷探索未來移動概念的旅途上。保時捷豐富的品牌歷史一次又一次地成為我們靈感的泉源。設計一款充滿未來感的概念車來回顧保時捷的傳統，其實兩者共存並不那麼突兀。創作的自由也相當重要，唯有不受約束，有價值的想法才能實現，強化保時捷一貫的設計理念往創新的方向繼續前進。」
保時捷 356 現代化的詮釋
保時捷Vision 357 的外觀造型、其狹窄的車室、陡峭傾斜的飛躍線 （flyline）和寬闊的車身肩線，整體比例讓人聯想到 356 的輪廓。擋風玻璃俐落地包裹著 A 柱。與其歷史悠久的前輩一樣，保時捷正在突破玻璃製造的框架：早期的 356 擁有分離型的擋風玻璃，中間隔著一支柱。該分離式設計在 1952 年的車型中被中央向下彎曲的一體式擋風玻璃所取代。保時捷 Vision 357 的 A 柱為黑色，在視覺上與側窗表面融為一體。此 DLO（日光開口）設計與於頭盔上的遮陽片類似。
位於車身圖案化點陣列後方，隱藏在側窗與尾燈旁的門把等功能細節被整合在車輛的外觀特徵中。車尾的格柵設計也是向原版致敬的元素之一，此項設計同時整合了第三個煞車燈。如同所有保時捷現有車款一樣，保時捷Vision 357的車頭有一個四點燈標誌。前大燈的圓形設計也是向 356 的特色致敬。兩者塗裝也有相似之處：車頭下緣的金屬冰灰色與金屬格里沃拉灰色的雙色調設計概念讓人回想起1950年代流行的灰色調。寬輪距給人充滿自信的印象，也提高駕駛的穩定性。 20 吋的鎂製輪圈配備具有空氣動力學優勢的碳纖維輪圈蓋和中央鎖定裝置。視覺也讓人想起經典的保時捷車輪：搭配鼓式煞車的 356 A 和 356 B兩款車型的輪框具有直徑特別大的205毫米螺栓。
源自於 718 Cayman GT4 RS 的運動化設計細節
如起始編號一般，「75」週年紀念標誌裝飾著車門與車頭的設計塗裝。這遠非賽車世界的唯一細節：前輪後方的空間使輪拱可以更好通風。無縫環繞式前蓋採用快速釋放機制固定。螺紋桿穩定大型前擾流板。在門檻上，保時捷設計師採用天然纖維增強塑料 (NFRP)—正如保時捷 Mission R—2021 年推出的全電動 GT 賽車的概念車。農業生產的亞麻纖維提供材料永續的基礎。與傳統外後視鏡不同，此款設計在車頂邊緣配備了攝影機。車尾可見的排氣尾飾管由藍色鈦合金製成，而排氣管內部則由陶瓷材料製成。
與 718 Cayman GT4 RS 一樣，保時捷 Vision 357 的進氣口位於駕駛座側和乘客側車窗後面的高處，設計師用漫畫風格的「Air」字樣車貼裝飾。就像右側葉子板油箱蓋上的「eFuel」標誌一樣讓人聯想到賽車運動車貼的視覺設計。自然吸氣的六缸水平對臥引擎可從四公升排量中產生500 PS（368 kW）的功率。高轉速的中置引擎將使用合成燃料 （e-fuels）。