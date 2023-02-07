跳樓大拍賣，中國Porsche Panamera只賣1.8萬美元

Panamera是想進階成Porsche車主，但又想不買休旅或跑車的選擇，而日前於中國Porsche就湧進多名消費者下訂Panamera，因為售價竟有2折優惠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×有些人就是對休旅車或跑車沒興趣，因此若要進階成為Porsche車主，Panamera與Taycan就是另一選擇，而關於Panamera日前在中國銀川就發生湧入數百名消費者下訂新聞，之所以會吸引如此多消費者下單，因該地區經銷商祭出2折優惠，也就是說原本9.2萬美元的Panamera只要1.8萬美元就能買到。當然想也知道這是不可能的，不過這也不是假消息，是因該經銷商誤植價格，對此Porsche也承認確有此事，並向已下訂的消費者致歉及退回款項。日前中國銀川Porsche經銷商Panamera只賣1.8萬美元引起許多人下訂，但結果是經銷商誤植。×日前中國銀川Porsche經銷商Panamera只賣1.8萬美元引起許多人下訂，但結果是經銷商誤植。 Skoda現行和歷代RS車型齊聚一堂競速 向 356 始祖致敬！保時捷發表 Vision 357 概念作品 Audi RS3/BMW M240i/Mercedes-AMG A45/Volkswagen Golf R上馬力機，有一車動力說謊灌水 超過1.3萬輛，Ferrari 2022年銷售創新高