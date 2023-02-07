「胰」定有希望！　組合化療提升便利性

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六成胰臟癌確診為晚期 症狀不明顯、易與其它疾病混淆成大醫學院院長暨外科部教授沈延盛表示，胰臟癌近六成確診是晚期，五年存活率約10%，主因是胰臟在腸胃道後方，檢查不易又有腹膜包覆，患者對於疼痛或病變感受不明顯，也常誤以為是腸胃不適，導致出現飯後腹痛、背痛等症狀，往往已是腫瘤壓迫到脾胃血管，疾病進入晚期，預後不佳。
同時，腫瘤亦會影響腸胃道運作，沈延盛院長也曾碰過許多因油便、持續腹瀉，甚至吐血就醫才確診的患者。沈院長進一步說明，由於胰臟癌症狀不明顯，經常與其他疾病混淆，曾有糖尿病患者因血糖持續升高、腹脹卻食慾不振，用藥也不見緩解，延宕了將近半年，最後轉治才發現胰臟癌。
「組合式化療」增加治療成效 多元組合為患者帶來「胰」線希望！沈延盛院長提到，隨著醫療進展，陸續有許多新型治療武器問世，改善胰臟癌存活期。目前胰臟癌國際治療指引，為提升晚期治療成效，大多以多種藥物組成的「組合式化療」為主，包含國際常見的「二合一」、「四合一」組合；此外，台灣亦研發出「四合一」組合。
目前組合式化療大部份獲得健保給付；醫師會依據患者的疾病狀態，以及對藥物的耐受性，給予最適當的用藥建議。沈延盛院長解釋，以成大醫院來說，若晚期胰臟癌患者不便住院診治、或患者本身體力較差，不希望藥物副作用帶來太劇烈的不適感受，會以「二合一」組合化療為主，可在診間即完成療程，對於居住偏遠或工作繁忙的患者、親友來說，可減少舟車勞頓壓力；此外，國際常見與國內研發的2種四合一組合，也都具有疾病控制的效果，前者需要住院完成施打；後者則可在診間完成注射，並自行持續服用口服藥物。現有的治療組合非常多元，患者與醫師討論治療方式時，也可告知家庭狀況，相互溝通找到最適合的治療選擇。
積極治療、勇敢面對！ 患者續命20年激勵人心沈院長鼓勵患者，千萬不要因為害怕藥物副作用卻步，錯失最好的治療時機。「2003年曾有一位男性患者，當時55歲，就醫時胰臟腫瘤已有8公分，並遠處轉移至肝臟、十二指腸，透過同步電療化療(CCRT)，將腫瘤縮小至3公分，並以手術切除，後續輔以化學治療後近乎痊癒，目前仍在持續追蹤。」沈延盛院長分享，該名患者當初非常積極治療，才讓他得以延續生命。
目前胰臟癌已不像過去那麼駭人，治療型式亦不斷推陳出新，患者可望接受手術、或合適的組合化療以控制病情，只要積極治療，就有機會擁有良好疾病控制成效、維持生活品質。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56654
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