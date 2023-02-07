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日本茨城縣知事帶領40家食品觀光業者，財兔年開春舉辦首場實體大型招商會

日本茨城縣知事帶領40家食品觀光業者，財兔年開春舉辦首場實體大型招商會
日本茨城縣知事帶領40家食品觀光業者，財兔年開春舉辦首場實體大型招商會

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】2/6(一)～2/8(三)財兔年普開春，茨城縣 大井川和彦 知事 攜手茨城當地40家知名食品與觀光業者，帶著明星級商品飛來台灣，於松山文創園區3號倉庫，舉辦疫後首場實體大型招商活動「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」，將有「食の大縣」美名、農業生產總額日本第三高的茨城各式特色產品，推薦分享給台灣業者∘

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為期三天的茨城大商談會在2/6早上由茨城縣 大井川和彦 知事、常陽銀行 秋野哲也 行長、台北市進出口商業同業公會 貿易推廣處 方芬美 處長、JETRO日本貿易振興機構 茨城貿易情報中心 吉田雄 所長、JA茨城縣中央會 寺山正史 常務理事、茨城中小企業Global推進機構 葛城慎輔 専務理事、茨城縣觀光物産協會 和田春力 常務理事共同揭開序幕∘位於松菸3號倉庫的會場，除設有參展廠商攤位區，讓台灣業者可試吃、試喝直接體驗外，還設有多間商談室，方便台日雙邊業者洽談與交流∘

茨城縣 大井川和彦 知事
茨城縣 大井川和彦 知事
▲茨城縣 大井川和彦 知事

茨城縣有13項農產品的生產總額是全日本第一，其中包含哈密瓜、地瓜、栗子、蓮藕和雞蛋，此次參展的茨城食品廠商涵蓋非常多元，包含米、酒、麵食、海鮮、調味料、飲料、點心等，從常溫、冷藏、冷凍到素食的各種品類，其中不乏多家百年名店和當紅人氣商家，例如，擁有百年釀酒歷史的來福酒造和廣瀬商店；人氣紅天使地瓜點心名店Poteto Kaitsuka；栗子和菓子老店湖月庵；以及茨城排隊咖啡店SAZA COFFEE，誠如主辦單位常陽銀行 秋野哲也 行長在致詞時提到的：「希望藉由此次茨城大商談會，將茨城引以為傲的美味食材，推薦給台灣的大家」∘

會場除設攤位實際展示商品外，2/6-2/8連續三天的中午時段，都各安排一場「料理試吃體驗」

，由廚藝老師使用現場材料烹煮美味料理，讓參與商談的來賓，不只看得到也吃得到由茨城供應商所準備的各種特色在地食材，體驗茨城食の魅力∘

常陽銀行 秋野哲也 行長與茨城大商談會現場參展商。
常陽銀行 秋野哲也 行長與茨城大商談會現場參展商。
▲常陽銀行 秋野哲也 行長與茨城大商談會現場參展商。

「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」活動只到2/8(三)下午15 : 00，不論是餐廳經營者、進口貿易商、零售通路經銷商、還是團購主播主小賣家，對日本食品和食材有興趣的業者或個人，別忘把握難得機會，在財兔年一開春就掌握茨城新食商機∘

「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」

活動期間 : 2023/2/6(一)～2/8(三)

2/6(一) 12 : 00 - 16 : 00  

2/7(二) 10 : 00 - 18 : 00 

2/8(三) 10 : 00 - 15 : 00 

活動地點 : 松山文創園區3號倉庫

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56719

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