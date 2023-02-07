日本茨城縣知事帶領40家食品觀光業者，財兔年開春舉辦首場實體大型招商會

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▲茨城縣 大井川和彦 知事
茨城縣有13項農產品的生產總額是全日本第一，其中包含哈密瓜、地瓜、栗子、蓮藕和雞蛋，此次參展的茨城食品廠商涵蓋非常多元，包含米、酒、麵食、海鮮、調味料、飲料、點心等，從常溫、冷藏、冷凍到素食的各種品類，其中不乏多家百年名店和當紅人氣商家，例如，擁有百年釀酒歷史的來福酒造和廣瀬商店；人氣紅天使地瓜點心名店Poteto Kaitsuka；栗子和菓子老店湖月庵；以及茨城排隊咖啡店SAZA COFFEE，誠如主辦單位常陽銀行 秋野哲也 行長在致詞時提到的：「希望藉由此次茨城大商談會，將茨城引以為傲的美味食材，推薦給台灣的大家」∘
會場除設攤位實際展示商品外，2/6-2/8連續三天的中午時段，都各安排一場「料理試吃體驗」
，由廚藝老師使用現場材料烹煮美味料理，讓參與商談的來賓，不只看得到也吃得到由茨城供應商所準備的各種特色在地食材，體驗茨城食の魅力∘
▲常陽銀行 秋野哲也 行長與茨城大商談會現場參展商。
「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」活動只到2/8(三)下午15 : 00，不論是餐廳經營者、進口貿易商、零售通路經銷商、還是團購主播主小賣家，對日本食品和食材有興趣的業者或個人，別忘把握難得機會，在財兔年一開春就掌握茨城新食商機∘
「茨城大商談會～茨城meets台灣 in台北～」
活動期間 : 2023/2/6(一)～2/8(三)
2/6(一) 12 : 00 - 16 : 00
2/7(二) 10 : 00 - 18 : 00
2/8(三) 10 : 00 - 15 : 00
活動地點 : 松山文創園區3號倉庫
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56719
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