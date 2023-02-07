「莫納皮拉韋」會產生COVID-19新變種？　羅一鈞：突變與病毒3特徵無關

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國外研究莫納皮拉韋使用 發現病毒位點突變COVID-19疫情肆虐全球，美國默沙東藥廠研發的莫納皮拉韋在2021年底通過緊急使用授權（EUA），而台灣因應緊急公共衛生情事之需要，依據《藥事法》第48條之2，經專案核准輸入莫納皮拉韋，提供給18歲以上新冠病毒感染重症高風險族群使用。
然而，日前在medRxiv網站上發布了一篇未經同儕審查的研究，研究團隊從數十位使用莫納皮拉韋的COVID-19患者身上發現，他們體內的病毒基因序列有位點上的突變。
莫納皮拉韋會使新病毒產生？ 羅一鈞對此說明這項研究結果引發外界關注，許人擔憂若是繼續使用莫納皮拉韋治療新冠病毒確診者，可能會有潛在風險，甚至會導致新型變種病毒的產生。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在2月2日記者會上對此研究進行說明。
他表示，這項研究屬於美國的小型研究，雖然研究中發現，病毒基因序列有位點上的突變，但要特別說明的是，這些突變並未發現與病毒傳播力、抗藥性、致病力等重要的病毒特徵有關，目前也沒有辦法稱得上「使用莫納皮拉韋會導致新型變異株的產生」這樣的說法。
目前，國內口服抗病毒藥物，除了莫納皮拉韋外，還有倍拉維（Paxlovid），羅一鈞提到，對於洗腎或是因為一些藥物交互作用無法使用倍拉維的新冠病毒感染患者，莫納皮拉韋還是一個相當有效的二線用藥。
他也特別表示，希望醫師、民眾在開立莫納皮拉韋藥物的時候都可以放心使用，不用因為這項初步的小型研究所觀察到的情形而產生疑慮，另外，指揮中心也會持續觀察國際上對於新冠病毒的位點改變是否有更進一步的訊息。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56705
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