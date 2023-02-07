8成罕見疾病為基因遺傳所致！　高醫輝瑞攜手建置治療中心

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從臨床到研究 幫助病患抗罕病罕見疾病當中，有高達8成為基因遺傳導致，許多患者一生都須與疾病共存，甚至在出生時，就因為基因異常的遺傳疾病即讓生命受到威脅，需仰賴醫學的持續進展，才能點亮希望之光！
高雄醫學大學附設中和紀念醫院鍾飲文院長表示，有鑑於基因治療是未來醫學領域發展的重要趨勢，高醫積極投入基因治療領域，期盼將過往研究與實務的經驗，帶入與輝瑞在基因治療領域的合作。
發病前開始治療 預後效果佳小兒部鐘育志教授亦提及，台灣新生兒篩檢傲視全球，讓許多罕見疾病在發病前就獲得診斷；而許多罕病若能在發病前開始治療，通常會獲得較好的預後。
尖端特色醫療 提供治療新選擇輝瑞大藥廠總裁葉素秋則指出，高醫長期發展尖端特色醫療，展現出諸多績效與成果，這次合作將導入輝瑞在基因治療領域的資源，未來有機會促成更多學術交流，培育專業人才之外，更希望未來能夠導入來自學界的知識與意見，優化產品開發，也承諾未來將持續挹注資源，立足台灣、接軌國際，在台灣南部打造領先的基因治療中心，更為患者提供更好的治療選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56706
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