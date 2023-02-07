威廉分享與卓君澤生孩計畫 擔心孩子「太文靜」無法招架
外景旅遊實境節目《效廉 出發吧！》由「逗趣大叔」許效舜搭檔「熱血青年」威廉，2位跨世代的人夫成為忘年之交的知己好友。身為婚姻前輩的許效舜，大方分享和老婆陳愉的夫妻相處之道，他認為彼此會不斷調整彼此的認知，「未來有了小孩又不一樣，可能產生更多不一樣的想法，每個階段都有不同的功課。」至於威廉是否有生子計畫？威廉透露正在努力中，「兔寶寶應該很可愛，龍子也不錯，感覺都生龍活虎，很有活力。」笑說會擔心孩子個性太文靜，自己無法招架。
記者侯家瑜/綜合報導
第一站從台灣的中心點「南投」出發，南投女婿威廉為盡地主之誼，特地招待舜哥到他小姨子開的咖啡廳用餐。由於目前該店家以販售甜點為主，卓君澤妹妹為了此次錄影，特別花心思準備一桌拿手菜，威廉拍胸脯保證：「這是我親戚裡面最會做菜的，這回一定要扳回一城！不然我媽上次真的太慘不忍睹了！」舜哥大啖美味佳餚一番後讚不絕口，忍不住想起上次他們到彰化拜訪威廉媽時吃到的家常菜，笑說：「高麗菜沒摻鹽，香菇封肉的肉沒熟…」一旁的卓爸爸立刻冷不防地回說：「這就是她的特色。」彷彿他也品嘗過親家母的手藝一樣。
威廉這回獨自跟搭檔許效舜到南投拜訪岳父，卓爸爸「阿莎力」的個性讓許效舜大讚他相當有「男子氣魄」，威廉卻悠悠地虧岳父：「但他遇到卓卓（卓君澤）的時候，似乎稍微有點…」話沒說完就被岳父提醒：「我覺得你講這句話可能要（後製）修一下」，否則被老婆聽到可能後果不堪設想。許效舜見狀，立刻問身旁威廉的小舅子：「卓君澤在家是怎樣的角色？」他竟不假思索地直呼：「狠角色！」更表示這爆料一公開回家絕對會出事，威廉在旁不但沒阻止，還不斷以「節目會再剪接」，鼓吹小舅子大膽爆料。
最後卓君澤弟弟在大家的鼓舞下，道出以前他跟二姐若想進卓君澤房間借東西，如果她說不要，你就不能再追問下去，否則剪刀便會朝自己的方向射過來的往事。許效舜聽完相當震驚，傻眼問：「她從小受過什麼刺激嗎？」卓爸爸秒解釋自己從小對三個孩子都一視同仁，「但成長過程中，我就不知道她在外面受過什麼刺激。」《效廉 出發吧！》於2月12日起，每週日晚間8點播出。