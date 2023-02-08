【試駕】便宜8萬還加多項配備，不買Volkswagen Golf R特仕版是傻瓜

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Volkswagen R性能車型於全球頗受好評，2022年銷售突破3.3萬輛，和2021年相比有著10%的成長表現，其中台灣市場R性能車銷售成績於全球排名第5，如此可見國內消費者對於R性能車的喜愛，對此台灣福斯便推出Golf R特仕車。身為特仕車當然要有獨特之處才能吸引消費者，Golf R特仕車價格較Golf R的207.8萬元減少8萬，只要199.8萬元，你可能會以為車價少8萬一定會少很多配備，你錯了，Golf R特仕車不僅沒拔配備，反而還增加許多會讓Golf R車主羨慕的好料。
在外觀上Golf R特仕車並沒特別裝扮，一樣有R專屬外觀套件、水箱護罩連貫式定位燈與19吋Estoril輪圈，不過當走到車尾就會發現Golf R特仕車有外配置R Performance尾翼，不僅提升視覺性能也省去日後改裝費用，另外試駕車型還選配了Akrapovic鈦合金蠍子管，進一步提升視覺與聽覺感受。
看到這別認為福斯沒誠意，在外觀上沒有特別裝扮，但如果要在外觀套件與動態相關系統做選擇，我想全部人都會將票投給動態系統，福斯也深知這道理，於是乎替Golf R特仕車配備Golf R車主都想要的紐柏林賽道模式與漂移模式，而R Performance Package還將極速提升到270km/h。
山路絕對是Golf R特仕車絕佳的試煉場地，因此此次就沒有刻意尋找拍攝場景，只想好好單純的和Golf R特仕車在山路相處。Golf R果然能讓GTI車主移情別戀，同樣搭載2.0升渦輪引擎，但卻提供更強大的320hp/40.8kgm輸出，而這股力量只要踩下油門就會不假思索立即讓車輛衝出去，快速通過彎角的速度與蠍子管所營造的渾厚聲浪，會讓人感覺原來320hp竟是如此之快，所營造的氛圍也讓人開始興奮了起來。
Golf R先天就配備降低20mm高度的R專屬運動化懸吊及4 Motion四輪驅動，此外還有DCC主動式底盤控制、VDM車輛動態管理、扭力分配等系統，在多項利器帶領通過幾個彎角後，發現與GTI相比Golf R於彎道過程中多數情況不須斟酌補油時機，可以很放心的早早踩油門往出彎點方向出去，只要不是不合理的速度與角度，車輛都會依照腦中所想的路線快速劃過，甚至讓人有種可以肆無忌憚的感覺。Golf R除擁有犀利殺彎身手，DCC主動式底盤控制技術更高超，多段阻尼調整在激烈操駕時不僅能牢牢抓住車身，日常代步通勤亦給予所需舒適性。
而在這基礎下Golf R特仕車配備的紐柏林賽道模式與漂移模式增添操駕樂趣，其中紐柏林賽道模式別以為是將所有設定調至緊繃，雖動力輸出與變速箱反應會處於積極狀態，但懸吊阻尼則不會是最硬朗設定，似乎還會比賽車模式略軟，使其能讓車輛處於最穩定絕佳狀態，於彎中十足支撐性且同時略帶些韌性反應，帶來神經瘋狂中保有理性穩定的個性。至於漂移模式就是會將循跡關閉並透過扭力分配系統讓車尾蠢蠢欲動不安分，也因如此請體諒我沒有選擇此模式體驗，畢竟我只是試車並不想賀成交。
除上述所增加的配備，Golf R特仕車於車室還較Golf R多了投影式抬頭顯示器與harman/kardon音響系統。畢竟Golf R特仕車價格還是較為便宜，所以取消碳纖維紋真皮賽車座椅，改配置包覆性也同樣出色的ArtVelours麂皮/織布跑車座椅，也因如此也少了電動調整、電動腰靠、記憶、雙前座通風/加熱功能，雖說如此但個人認為ArtVelours麂皮/織布跑車座椅的配色與質感反而相對討喜。
除座椅不同Golf R特仕車也有R專屬10.25吋數位儀表、10吋MIB 3中控系統、無線Apple Carplay/Android Auto、Travel Assist 智慧車陣穿梭、ACC主動式固定車距巡航、主動式車道修正、車道維持、後方橫向車流警示等配備。
與Golf R相比Golf R特仕車光是199.8萬元的售價就已吸引人，更別說還免費配備R Performance尾翼、紐柏林賽道模式、漂移模式、HUD與harman/kardon音響，在如此超值滿配的情況下，實在想不到不買Golf R特仕車的理由。