《緋紅的神約》上線！直竄App store冠軍　百位女角婆爆

游遊網路所代理的獸娘 x 終末世界風格RPG卡牌策略類手機遊戲《緋紅的神約 Echocalypse》在上線前就備受期待，事前預約已突破100萬大關，日前在台北國際電玩展上也吸引眾多玩家到場朝聖，官方今（8）日提前宣布遊戲正式上線，App store遊戲排行榜也登上第一，玩家登入遊戲即可獲得「限定喚醒者時裝 - 礫金之心」、「優化體雲川」、「限定頭像框」等七項豪華大體包，官方擇日也將抽出「iPhone14 Pro Max」、「日本東京雙人來回機票」、「PS5主機無光碟版」等實體獎勵。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《緋紅的神約 Echocalypse》是一款卡牌策略RPG手遊，主打末日最「巨」人心，唯一有「婆」的玩家作為喚醒者，並帶領各種樣貌身材的獸娘，也是人類最後希望的「動物優化體」一起開啟冒險，在不同陣營中收集魔法力量不斷變強，解救被封印的妹妹，找出背後真相，讓世界回歸原本秩序。▲《緋紅的神約 Echocalypse》由日本知名繪師精心雕琢的人物立繪，共有百位長相甜美、身材火辣、各具特色的獸娘與玩家在遊戲中組隊。（圖／官方提供）官方指出，《緋紅的神約 Echocalypse》由日本知名繪師精心雕琢的人物立繪，共有百位長相甜美、身材火辣、各具特色的獸娘與玩家在遊戲中組隊，透過卡牌培養提高戰鬥屬性，並招募4大陣營的獸娘組成夢幻小隊，搭配多種陣容組成不同的攻擊策略，讓主線劇情浸感十足。《緋紅的神約 Echocalypse》日前在日本、東南亞已正式上線且成績相當亮眼，曾位居日本App Store暢銷榜Top 7，在泰國、新加坡也有達到前三名，官方為了《緋紅的神約 Echocalypse》正式上線，推出「台港澳專屬開服七日獎勵」、「七日簽到」等一系列活動，更多詳細內容可關注遊戲內公告。▲為慶祝《緋紅的神約 Echocalypse》正式上線，官方順勢推出「台港澳專屬開服七日獎勵」、「七日簽到」等一系列活動。（圖／官方提供）鬼滅之刃新篇上映！單日票房打趴灌籃高手 台灣這天登場史丹利將轉戰YT直播？黑膠封嘴「講錯話」遭Twicth永Ban台北國際電玩展今登場！濕冷天氣大排長龍 玩家塞爆會場電玩展「GAME STAR遊戲之星」新楓之谷獲獎 原神人氣夯