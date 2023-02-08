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「鬼壓床」意識清醒、身體「癱瘓」　醫揭6招辟鬼一夜好眠

「鬼壓床」意識清醒、身體「癱瘓」　醫揭6招辟鬼一夜好眠
「鬼壓床」意識清醒、身體「癱瘓」　醫揭6招辟鬼一夜好眠

每日健康-每日都做得到的健康

「好好睡一覺」是一件非常重要、卻很常被忽略的事，且很少人確切了解睡眠到底有什麼好處。

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家醫科醫師李思賢在臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》指出，我們之所以知道白天要起床、晚上要睡覺，是受到我們的睡眠之腦，視交叉上核（Suprachiasmatic Nucleus，SCN)所控制，藉由日夜節律（Circadian rhythm）精準的調控睡眠；而「陽光」是調控視交叉上核的關鍵線索，沒有了陽光，「生理時鐘」將不是準確的24小時，尤其人體對「藍光」特別的敏感。

文中李思賢也提到「夢」，大家可能以為夢就是天馬行空的幻想，其實不然，夢其實能幫助處理並舒緩情緒，有在夢裡看到當日事件的人，會比沒有做夢的人，更能降低對該事件的反應。所以我們在夢裡重演了一次當日事件的過程，並且會有更好的情緒反應；假設夢到的事件是經歷創傷，則能恢復得更快。

人在做夢時是處於睡眠的「快速動眼REM」階段，在這個時間人的腦波是接近清醒時的狀態，但身體是處於癱瘓中，這是一個自我保護機制，不會將夢中的誇張行徑在現實世界直接上演。常常有人的意識已經睡醒了，但身體還是處於「癱瘓」狀態，這就是我們俗稱的「鬼壓床」，較常發生在仰臥睡姿的時候，只要培養良好的睡眠習慣就可以改善「鬼壓床」的機率。

以下是李思賢提供給大家改善睡眠的小撇步：

  • 睡前洗熱水澡、三溫暖、 桑拿；
  • 睡前補充鎂、甘胺酸；
  • 日落後閱讀螢幕時要配戴濾藍光眼鏡；
  • 睡前補充色胺酸或是5-HT；
  • 白天在戶外運動，多接觸陽光；
  • 臥室調低溫度至16至20攝氏度；
另外李思賢再教大家2個駭客小技巧，建議每天的午睡最好限制在半小時之內，不然會越睡越累；最想記起來的書可以在睡前看，看完馬上去睡覺的效果最好。

本文經 家醫科醫師李思賢 臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導

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