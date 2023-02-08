「鬼壓床」意識清醒、身體「癱瘓」　醫揭6招辟鬼一夜好眠

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文中李思賢也提到「夢」，大家可能以為夢就是天馬行空的幻想，其實不然，夢其實能幫助處理並舒緩情緒，有在夢裡看到當日事件的人，會比沒有做夢的人，更能降低對該事件的反應。所以我們在夢裡重演了一次當日事件的過程，並且會有更好的情緒反應；假設夢到的事件是經歷創傷，則能恢復得更快。
人在做夢時是處於睡眠的「快速動眼REM」階段，在這個時間人的腦波是接近清醒時的狀態，但身體是處於癱瘓中，這是一個自我保護機制，不會將夢中的誇張行徑在現實世界直接上演。常常有人的意識已經睡醒了，但身體還是處於「癱瘓」狀態，這就是我們俗稱的「鬼壓床」，較常發生在仰臥睡姿的時候，只要培養良好的睡眠習慣就可以改善「鬼壓床」的機率。
以下是李思賢提供給大家改善睡眠的小撇步：
- 睡前洗熱水澡、三溫暖、 桑拿；
- 睡前補充鎂、甘胺酸；
- 日落後閱讀螢幕時要配戴濾藍光眼鏡；
- 睡前補充色胺酸或是5-HT；
- 白天在戶外運動，多接觸陽光；
- 臥室調低溫度至16至20攝氏度；
本文經 家醫科醫師李思賢 臉書粉專《思思醫師，陪你健康的好朋友》授權報導
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