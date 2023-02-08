3歲女童舌頭突然「長黑痣」　醫師診斷：致命骨髓血液病

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兩天後艾爾希的舌頭佈滿像腫塊一樣的血水泡，身上的小紅疹越來越多，才被家科醫師緊急送入醫院急診，隨後被兒童醫院診斷出患上嚴重的「再生不良性貧血」，而唯一的治愈方式是接受親屬的骨髓移植。
再生不良性貧血
根據《Mayo Clinic》的衛教資料指出，再生不良性貧血（Aplastic Anemia）是一種嚴重及罕見的疾病，因骨髓造血不正常或是幹細胞損傷，從而導致體內的正常血細胞不足。治療方法包括有藥物治療、輸血以及骨髓移植。
症狀
常見的症狀包括疲勞、氣喘、心律不整、蒼白、長期或反覆感染、不明瘀青、牙齦和鼻子出血、割傷後難以止血、皮膚紅疹、頭暈、頭痛和發燒；也有部分患者豪無症狀。
病因
最普遍的病因是骨髓中的幹細胞受到免疫系統的攻擊，其他原因包括放射治療和化學治療、接觸有毒化學物質、某些藥物所致、自體免疫疾病、病毒感染、懷孕，也有部分無法找出原因的。
預防
由於再生不良性貧血是無法預防的疾病，建議減少接觸殺蟲劑、除草劑、有機溶劑、脫漆劑、以及其他有害化學物質以減低可能患上再生不良性貧血的風險。
艾爾希在住院治療期間，除了需注射抗生素和其他藥物來對抗細菌感染、預防黴菌與病毒感染之外，甚至需每週2次輸送血小板、每7至10天輸血一次；出院後又因為發燒不得不再次入院接受抗生素治療。據報導，2次的血小板輸注之間，艾爾希也因為體內血小板下降出現口鼻出血的症狀，伴隨口腔潰瘍、牙齦發炎腫脹至無法進食吞嚥，後來甚至一度經歷敗血症差點失去性命。
由於艾爾希的親屬都沒有符合骨髓捐贈的資格，只好接受素未謀面的善心人士的骨髓捐贈，所幸最終手術順利並且得到康復。
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