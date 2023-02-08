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長輩走路沒力？細挑4種「行動輔具」阿公阿嬤也能安心出門

長輩走路沒力？細挑4種「行動輔具」阿公阿嬤也能安心出門
長輩走路沒力？細挑4種「行動輔具」阿公阿嬤也能安心出門

每日健康-每日都做得到的健康

許多長者年紀大之後行動不便，需要依靠輔具行走，到底該如何挑選適合長者的輔具呢？傅裕翔醫師在臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》細解手杖、固定式助行器、R型助行器、以及帶輪式助行器的各種功能，學會了就能給家中老人選出最合用的行動輔具，長輩即使獨自在家也能安全走動，出門也安心。

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傅裕翔醫師 授權提供
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手杖

手杖是長者最常使用的輔具，一般可承受身體約20至30％重量，使用手杖行走時因為多了一個支撐點，可以提高行走時的穩定度，並減少下肢的負荷，適合能獨自外出但行走稍有困難的長者；若怕帶手杖出門有心理壓力，也可選擇登山杖；而四腳拐手杖則可提供較高的穩定度，且較不易掉落，可降低長者彎腰撿拾造成跌倒的風險。

在購買時要特別注意，手杖扶手的適當高度約在長輩手呈150度角的位置。

固定式助行器

使用時須將助行器抬起輔助前進，適用於行走較有困難，但全身肌耐力及平衡感較好的長者。

R型助行器

R型助行器有「兩段式起身」把手，適合下肢無力或坐起易跌倒、無法扶著一般助行器站起來的長者。

帶輪式助行器

前進時不須抬起助行器，對肌力負擔較小，適合所有需要助行器的長者。部分長者下肢比較無力，只能以小碎步前行，較推薦使用帶輪式助行器，以免發生跌倒意外。但也因為輪子容易滑動，不適合平衡感較差的長輩。

不過傅醫師還是建議在挑選輔具前，先尋求專業醫師的與協助，另外輔具也要讓長輩實地測試後才能確保找到最合適的輔具。

本文經 傅裕翔醫師臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導

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