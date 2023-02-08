Audi 推 P. LEAGUE+ 新北國王隊專屬塗裝式樣應援車
台灣職籃聯賽P. LEAGUE+ 2022-23 例行賽季如火如荼開打之際，台灣奧迪與人氣之星新北國王隊合作再推進，由旗下Audi A5 Sportback | Audi Q5 雙雄車款搭配全新賽季限定塗裝，設計概念以速度感的紅色線條形塑熱血，為新北國王隊獻上火熱應援，迎接勝利。Audi x 新北國王隊進化應援車將於2月11日(高雄)、2月19日(新竹)、2月25日(桃園)現身新北國王隊客場例行賽所在場館，號召車迷與球迷攜手應援，助攻奪下漂亮勝仗！
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台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)提及：「新北國王隊在2022-2023賽季之初已創下領先佳績，隨著例行賽程持續加溫，台灣奧迪邀請全台國王球迷與Audi 車迷和進化應援車並進向前，為新北國王隊注入進化動力，共創更多精彩回憶。」
自本週六(2月11日)起的二月週末，Audi 進化應援車將現身新北國王隊賽事場館周邊，於開賽前、後繞行場館為禁衛軍們加油。球迷們於場外捕捉 Audi 進化應援車身影並於台灣奧迪社群粉絲團留下應援之聲，即可機會獲得精緻好禮；詳細活動辦法請關注 Audi Taiwan Facebook 及Instagram社群粉絲團。