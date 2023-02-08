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Lamborghini Huracán Sterrato 首搭 Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 跑胎

▲ Lamborghini Huracán Sterrato 首搭 Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 跑胎
▲ Lamborghini Huracán Sterrato 首搭 Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 跑胎

2GameSome - 有車賞

日本普利司通繼與Lamborghini攜手於Huracán之STO、EVO 及Tecnica 等車款合作後，今更獲選為Lamborghini Huracán最新全地形車款 Sterrato的全球獨家合作車胎夥伴，成功開發出Bridgestone Dueler All-Terrain AT002專屬車胎，搭載V10 引擎與四輪驅動，提供最大的駕駛樂趣、多功能性和適用於公路和越野等任何條件及路面的適應性，完美演繹超跑優越性能，更是全球首款超跑全地形失壓續跑胎，當車輛爆胎危機來臨時，也能保障車主行駛安全。

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搭載全球首款全地形失壓續跑胎  體驗極限駕馭樂趣、獨特安心駕乘保障

日本普利司通Dueler AT002是為Lamborghini Huracán Sterrato頂級超跑工藝，專屬量身打造全地形車胎，透過獨特的輪胎技術，增強Huracán Sterrato 的全地形能力，極大化地提昇此款超級跑車在柏油路面上行駛的刺激與樂趣。

日本普利司通的全新超級跑車全地形輪胎更獨具多項創新技術，Dueler All-Terrain AT002 是世界上首款採用失壓續跑技術 (RFT，Run-Flat Technology) 的超跑全地形輪胎，保護車主即使身處意外爆胎之時，在零胎壓狀況下，仍可以時速約80 公里持續行駛 80公里，享受超跑駕馭性能更兼備獨特的安心保障。

Dueler AT002 超強抓地力無極限  展現Huracán Sterrato無與倫比的頂級性能

日本普利司通 Dueler AT002不僅讓Lamborghini Huracán Sterrato所到之處，均完美演繹其頂級優越效能，全新輪胎技術也帶給車主前所未有的駕乘樂趣；於歐洲研發與製造的Dueler AT002，憑藉其創新膠料配方強化胎肩效能，讓車胎即使在深層礫石和泥漿中，皆可擁有額外抓地力。同時輪胎的胎面花紋也經過優化，可在不影響越野抓地力的情況下，展現最佳操控性和高速性能。

日本普利司通 X Lamborghini 完美打造雙品牌頂尖技術工藝

日本普利司通台灣資深經理大島 岳彥表示：「追求極致完美是日本普利司通與Lamborghini的共同專屬品牌DNA，很榮幸再次攜手推出創新Dueler AT002，完美體現了Lamborghini Huracán Sterrato 全地形超跑效能，不論在柏油路面上或是越野地形，皆可享有同等高速穩定性和越野能力，更可從容應對各種泥濘、礫石、 和苛刻地形。」

日本普利司通全新Dueler AT002 共開發兩種尺寸(註1)：用於前輪的 235/40 ZR19 (96Y) XL RFT 和用於後輪的 285/40 ZR19 (107Y) XL RFT；日本普利司通 Blizzak LM005 也將作為售後的冬季用胎提供予Lamborghini Huracán Sterrato選用(提供規格:235/40 R19 96Y XL 、 285/40 R19 107Y XL)。

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