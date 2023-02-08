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Porsche 中期改款 Cayenne 預告上半年亮相！

▲ Porsche 中期改款 Cayenne 預告上半年亮相！
▲ Porsche 中期改款 Cayenne 預告上半年亮相！

2GameSome - 有車賞

保時捷正如火如荼地準備推出全新小改款 Cayenne。該車款原型車和試產車輛於發表前接受高度挑戰性的耐久性測試，以確保車輛符合保時捷的高規格品質標準。

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保時捷第三代Cayenne自 2017 年推出以來，性能已透過高度調整其動力系統、底盤、設計、設備和連接性更加強化。 保時捷SUV車系經理Michael Schätzle表示：「這是保時捷史上最大規模產品的升級之一。」除了重新調整其動力系統組合外，保時捷位於魏薩開發中心的工程師們，為使Cayenne能夠全面提升公路性能表現、長途舒適性與越野性能，更針對其底盤系統進行大幅度的調整。為此，全新小改款的Cayenne將配備全新半主動式底盤。此外，駕駛和乘客亦可體驗全面數位化、具備優異連接功能的顯示與操作系統。HD-Matrix LED 頭燈中的創新照明技術更提高保時捷 Cayenne小改款的舒適性與安全性。

正式推出前測試每一款車型的極限

有鑒於如此多項的新技術，零組件完美調校前需進行複雜且精細的測試，其中大部分為全新開發的零件。保時捷Cayenne測試經理 Ralf Bosch表示：「我們對 Cayenne小改款進行如同重新開發般完整而全面的測試。」除了越來越準確的虛擬模擬測試，保時捷更視現實生活中的測試結果為重中之重。這些測試被視為任何車款正式上市前的終極考驗。所謂整車測試的過程中，在超過客戶駕駛所預期的情況下，確保所有組件與系統交互運行時仍能維持穩定功能。在耐久性測試中，車輛也挑戰客戶難以經歷的惡劣環境。在日常駕駛狀況下，車輛於數月內已完成城市交通、鄉村道路、與高速公路上行駛超過200,000公里的測試。

這些原型車款為了模擬極端駕駛條件，周遊世界各地，在不同的氣候區接受品質和耐用性的測試。Cayenne小改款在亞洲、非洲、歐洲與北美洲進行測試，測試總長超過400萬公里。Cayenne 原型組裝和測試團隊的負責人 Dirk Lersch 說：「我們針對Cayenne小改款在西班牙進行嚴酷的越野測試、在摩洛哥進行嚴酷的沙丘測試，或在芬蘭的結冰賽道與紐柏林北環賽道上進行高度動態的駕駛測試，但這些道路環境都不是一般車主會遇到的狀況。然而，任何購買保時捷的車主都應該理解車輛無論行駛於任何路面都具有極高的耐用性。」

全新保時捷Cayenne小改款將於今年春天首度問世。

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