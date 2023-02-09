專訪／戒澱粉瘦「腰與下腹」部位！BL劇演員曝增肌、減脂秘訣，預告裸露尺度？

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徐韜在《HIStory5》像是被陳璽安飾演的總經理所保護的職場小白兔，必須呈現「自己是被保護那一個！」因此要顯得更瘦小，需要減重。故拍攝這齣戲的期間，有氧做的比較多。徐韜笑著說：「我本人其實很喜歡吃甜食！」不過當需要拍戲的時候，因為必須達成目標，不能吃甜食倒不會覺得很痛苦。甚至在拍攝情慾戲前幾天，飲食與運動上會做更嚴格調整。以運動來說，主要選擇慢跑，至少30-50分鐘，以及簡單做一些伏地挺身與核心。「我不需要練到很壯，因此選擇這樣的運動！」另外就是戒糖與澱粉，對於腰與下腹瘦身是最重要的。至於減重成果？徐韜說，體重應該有再減2到3公斤，期間並不會特別一直用體重計測量。
另一對「大海CP」飾演何柏緯／戴哲尼的張碩航則說道，與其他人不同，自己反倒需要增重、增肌，需要攝取更多的東西，讓肌肉長出來。提到幕後拍攝花絮，他說道，有一次排練到與海翼的床戲，當王肇緯脫下衣服時，導演即喊：「哲尼，你要加油了！」海翼的身材太好了！因此，那段時間每天跑健身房，除了油炸食物有避開，其他沒有特別避諱；並且多吃高蛋白、很多蔬菜、喝大量水增加代謝。沒有時間上健身房的時候，每天提早30分鐘到1小時起床，做100下伏地挺身、100下核心，仰臥起坐V字各100下。他無奈說道，大家放縱時候就會胖回去，自己放縱時，體重跟著消風下降。這句話是不是超令人羨慕的？！
三人被問《HIStory5-遇見未來的你》裸露尺度在哪？陳璽安、徐韜、張碩航預告：「你們想看的都有！正常會露出來的地方，都會漏出來！」粉絲可以期待一下，也來驗收看看他們的健身成果！
陳璽安
妝髮：陳美莉
服裝：DYCTEAM
徐韜
妝髮：美少女工作室prettycool /
化妝師：簡偉文Chien Wei Wen
張碩航
髮：寓_Simon Wang
妝：yunie
服裝：MSGM
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