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專訪／戒澱粉瘦「腰與下腹」部位！BL劇演員曝增肌、減脂秘訣，預告裸露尺度？

專訪／戒澱粉瘦「腰與下腹」部位！BL劇演員曝增肌、減脂秘訣，預告裸露尺度？
專訪／戒澱粉瘦「腰與下腹」部位！BL劇演員曝增肌、減脂秘訣，預告裸露尺度？

每日健康-每日都做得到的健康

LINE TV全新一季原創奇幻愛情劇《HIStory5-遇見未來的你》現正熱播中，描述跨時空命定戀愛與職場格差戀。因為是為BL劇，免不了有大尺度的裸露養眼鏡頭。陳璽安、徐韜、張碩航日前接受《LIFE 生活網》專訪，分享自己的增肌、減重技巧。提及片中的尺度在哪兒？三帥預告：「大家想看的通通都有！」

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劇中飾演霸道總裁，對愛情總是直球攻勢的陳璽安表示，上一齣戲結束後繼續拍攝《HIStory5》，必須短時間修正線條。自己需要的是「增肌」，技巧包括：每天補充固定量蛋白質，例如雞胸肉或者蛋、豆漿等，儘量攝取純的蛋白質，青菜等。拍戲期間完全不碰澱粉類食物，食物採取少油、少鹽；再配合運動（像是有氧、重訓）一周7天，一次1到2小時都有；在家做有氧運動，頻率也達1.5小時。

陳璽安露結實「白巧克力腹肌」分享增肌技巧：拍戲期間完全不碰澱粉類食物。/LINE TV
陳璽安露結實「白巧克力腹肌」分享增肌技巧：拍戲期間完全不碰澱粉類食物。/LINE TV
徐韜在《HIStory5》像是被陳璽安飾演的總經理所保護的職場小白兔，必須呈現「自己是被保護那一個！」因此要顯得更瘦小，需要減重。故拍攝這齣戲的期間，有氧做的比較多。徐韜笑著說：「我本人其實很喜歡吃甜食！」不過當需要拍戲的時候，因為必須達成目標，不能吃甜食倒不會覺得很痛苦。甚至在拍攝情慾戲前幾天，飲食與運動上會做更嚴格調整。以運動來說，主要選擇慢跑，至少30-50分鐘，以及簡單做一些伏地挺身與核心。「我不需要練到很壯，因此選擇這樣的運動！」另外就是戒糖與澱粉，對於腰與下腹瘦身是最重要的。至於減重成果？徐韜說，體重應該有再減2到3公斤，期間並不會特別一直用體重計測量。

徐韜為戲戒最愛甜食，戒糖與澱粉瘦「腰與下腹」部位。/LINE TV
徐韜為戲戒最愛甜食，戒糖與澱粉瘦「腰與下腹」部位。/LINE TV
另一對「大海CP」飾演何柏緯／戴哲尼的張碩航則說道，與其他人不同，自己反倒需要增重、增肌，需要攝取更多的東西，讓肌肉長出來。提到幕後拍攝花絮，他說道，有一次排練到與海翼的床戲，當王肇緯脫下衣服時，導演即喊：「哲尼，你要加油了！」海翼的身材太好了！因此，那段時間每天跑健身房，除了油炸食物有避開，其他沒有特別避諱；並且多吃高蛋白、很多蔬菜、喝大量水增加代謝。沒有時間上健身房的時候，每天提早30分鐘到1小時起床，做100下伏地挺身、100下核心，仰臥起坐V字各100下。他無奈說道，大家放縱時候就會胖回去，自己放縱時，體重跟著消風下降。這句話是不是超令人羨慕的？！

張碩航為戲「增重、增肌」分享健身技巧，多吃高蛋白、很多蔬菜、喝大量水增加代謝。/LINE TV
張碩航為戲「增重、增肌」分享健身技巧，多吃高蛋白、很多蔬菜、喝大量水增加代謝。/LINE TV
三人被問《HIStory5-遇見未來的你》裸露尺度在哪？陳璽安、徐韜、張碩航預告：「你們想看的都有！正常會露出來的地方，都會漏出來！」粉絲可以期待一下，也來驗收看看他們的健身成果！

 

陳璽安

妝髮：陳美莉
服裝：DYCTEAM

徐韜

妝髮：美少女工作室prettycool /
化妝師：簡偉文Chien Wei Wen

張碩航



髮：寓_Simon Wang
妝：yunie
服裝：MSGM

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