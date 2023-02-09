突發「主動脈剝離」　開胸手術搶救成功

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工作屬於高危險 突如其來胸痛陳先生負責大型油罐車駕駛至各加油站分填，他深知工作屬於高危險性，自己又是家中唯一的經濟來源，因此注重健康，長年來不菸不酒，維持規律的生活作息，也固定接受身體健康檢查，唯有些微血壓偏高的狀況，病發前毫無前兆。
陳先生回憶事發當天說起，僅記得昏倒前自己正在通霄加油站內，進行油料裝填作業完畢準備交班，突然感到一陣劇烈胸痛，再來就如同記憶斷片，醒來後才知道被加油站站長及時送往光田大甲院區開刀搶救。陳先生感嘆地說，真的好險是在作業完畢後才倒下，如果是在油罐車行進中病發後果不堪設想。
有主動脈剝離 開胸手術搶救光田綜合醫院大甲院區心臟血管外科主任楊智鈞表示，陳先生緊急被送過來，依病況立即判別為「A型主動脈剝離」需立刻馬上進行「開胸手術」搶救治療，以人工血管替換受傷的主動脈。所幸把握住救援時間，團隊歷經12小時手術非常順利，陳先生恢復良好，四天後轉出加護病房，在一般病房接受觀察已能談笑風生，接下來再搭配回診復健，相信體能可以漸漸復原。
楊智鈞主任指出，主動脈剝離主要好發於50到65歲之間，由於動脈硬化，內壁變得比較脆弱，若又在某一瞬間動脈壓力失衡，就容易會有撕開、剝離的症狀發生。此外，遺憾的是，主動脈剝離跟癌症不一樣，沒辦法「早期發現、早期治療」，病發多是瞬間而突然的，僅有少部份患者可以用電腦斷層追蹤檢查。
維持血壓平穩 防主動脈剝離「不論任何年紀，維持血壓的平穩，是預防動脈剝離的關鍵。」楊智鈞主任特別提醒，不管什麼原因造成的動脈硬化，當血壓忽高忽低，血流就變成像海浪一樣拍打動脈壁，就容易引發動脈剝離，因此，持續讓血壓保持「穩定」，有助於預防動脈剝離。
楊智鈞主任說，值得一提的除了好發族群之外，年輕人亦可能發生主動脈剝離。現在民眾多有健身的概念，請一定要記得做重訓、或搬提重物時，避免「閉氣用力」；深吸一口氣然後憋氣用力的動作是非常危險的，很有可能引起大動脈受傷，用力時要吐氣，減緩胸腔壓力，才能真正達到運動以保持健康的效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56697
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