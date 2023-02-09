提供三種動力、7/8人座選擇，Toyota Grand Highlander發表登場

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Toyota如期在芝加哥車展帶來Grand Highlander，Grand Highlander不單僅是Highlander加長版，在外型方面Toyota也替Grand Highlander換上新的水箱護罩、前後保險桿、尾燈，使其帶來全新感受。
動力部分先前就預測會搭載Hybrid MAX系統，如今也確定提供，並具有362hp/55.3kgm最大輸出，在此性能驅動下擁有0～100km/h約6.3秒和2,267kg拖曳能力。除此之外也提供265hp的2.4升渦輪與240hp的2.5升Hybrid動力選項。其中所有動力統都具備節能、一般、運動模式，2.4升渦輪與Hybrid MAX則額外有泥沙、礫石、雪地模式。
座艙格局排檔桿與按鍵配置更換新造型，其餘部分並沒有進行大幅改變，配備方面全車系標配TSS 3.0系統，提供七人與八人座，其餘則依 XLE、Limited、Platinum等級有所不同，XLE車型配備18吋輪圈、駕駛座電動10向/副駕駛座8向電動調整、前座加熱座椅、12.3吋中控螢幕、無線充電、電動尾門，Limited則增加20吋輪圈、LED日行燈/霧燈、真皮座椅、前座加熱/通風座椅、第二排加熱座椅、加熱方向盤、12.3吋數位儀表、足踢式感應尾門，頂規Platinum則多了第二排加熱/通風座椅、全景天窗、換檔撥片、HUD、電子後視鏡。