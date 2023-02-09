Porsche 中期改款 Cayenne 預告上半年亮相！

提供三種動力、7/8人座選擇，Toyota Grand Highlander發表登場

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Toyota稍早前在芝加哥車展正式帶來Grand Highlander，在外觀上Grand Highlander也有著不同的樣貌，動力部分除Hybrid MAX外也提供2.4升渦輪與2.5升Hybrid等系統，而座椅規劃也有七人座和八人座可選。

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Toyota如期在芝加哥車展帶來Grand Highlander，Grand Highlander不單僅是Highlander加長版，在外型方面Toyota也替Grand Highlander換上新的水箱護罩、前後保險桿、尾燈，使其帶來全新感受。

Grand Highlander外觀和Highlander不同。
Grand Highlander外觀和Highlander不同。
中規車型以上配備20吋輪圈。
中規車型以上配備20吋輪圈。
動力部分先前就預測會搭載Hybrid MAX系統，如今也確定提供，並具有362hp/55.3kgm最大輸出，在此性能驅動下擁有0～100km/h約6.3秒和2,267kg拖曳能力。除此之外也提供265hp的2.4升渦輪與240hp的2.5升Hybrid動力選項。其中所有動力統都具備節能、一般、運動模式，2.4升渦輪與Hybrid MAX則額外有泥沙、礫石、雪地模式。

Hybrid MAX動力系統具有362hp/55.3kgm最大輸出。
Hybrid MAX動力系統具有362hp/55.3kgm最大輸出。
地形模式可在此操作。
地形模式可在此操作。
座艙格局排檔桿與按鍵配置更換新造型，其餘部分並沒有進行大幅改變，配備方面全車系標配TSS 3.0系統，提供七人與八人座，其餘則依 XLE、Limited、Platinum等級有所不同，XLE車型配備18吋輪圈、駕駛座電動10向/副駕駛座8向電動調整、前座加熱座椅、12.3吋中控螢幕、無線充電、電動尾門，Limited則增加20吋輪圈、LED日行燈/霧燈、真皮座椅、前座加熱/通風座椅、第二排加熱座椅、加熱方向盤、12.3吋數位儀表、足踢式感應尾門，頂規Platinum則多了第二排加熱/通風座椅、全景天窗、換檔撥片、HUD、電子後視鏡。

Limited車型前座就有提供加熱/通風功能。
Limited車型前座就有提供加熱/通風功能。
Grand Highlander提供七人座或八人座。
Grand Highlander提供七人座或八人座。
先前就有說Grand Highlander第三排空間相當寬敞。
先前就有說Grand Highlander第三排空間相當寬敞。
全車三排提供7個充電孔。
全車三排提供7個充電孔。

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