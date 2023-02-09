5種看口腔就能知道你「有病」！　醫示警：缺牙不補失智症提早來

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以下為大家提供5種能從口腔看出的疾病徵兆：
糖尿病
范綱信在文中透露，許多人因口腔問題就診才發現患有糖尿病。他提醒大家當出現傷口遲遲無法癒合、口乾舌燥、刷牙流血、牙周病、多顆齲齒等，就要及早就醫檢查以確認是否得了糖尿病，並將血糖控制在正常範圍。
失智症
此外牙齒健康與失智症也有高度關聯，當長輩口腔衛生習慣變差，可能是認知能力下降的徵兆，這時就要多加注意，范綱信在此呼籲大家，缺牙一定要補，才不會讓失智症提早來臨。
骨質疏鬆牙齒脫落
骨質疏鬆是一種全身性的骨骼疾病，隨著年紀增長，齒槽骨流失，牙齦隨之萎縮，會使原本健康的牙齒變得搖晃、脫落，應盡早進行治療，才不會讓骨質繼續大量流失。
牙齦缺乏血色
紅血球不足會使牙齦偏白，但單靠此並無法診斷是否患有貧血，必須透過血液檢查才能知曉，如果有虛弱、頭暈、臉色蒼白、走路會喘等症狀，就有可能是貧血的徵兆。
愛滋病
愛滋病患者因免疫系統受損，比一般人更容易受病毒感染，有80%至90%的愛滋患者，都患有鵝口瘡的症狀，在口腔內側、舌頭上出現白色潰瘍，患者經常主訴喉嚨痛、進食困難，就醫後才發現是由愛滋病所引起的口腔問題。
提醒大家千萬不要忽略口腔中的警訊，如果有發現異常徵兆，一定要就醫請醫師診斷。
本文經 牙醫師范綱信 臉書粉專《走出象牙塔－牙科到宅服務｜范綱信醫師》授權報導
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