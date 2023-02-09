▲ 台灣福斯汽車針對 Tiguan Allspace 等車推本月專屬優購專案

台灣福斯汽車持續展現高度銷售動能，首推The Tiguan Allspace ，標配 4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，以及 IQ. LIGHT LED Matrix 矩陣式頭燈，打造七人座休旅首選。另外，台灣福斯汽車持續提供多元購車方案，凡於2023年2月24日（含）前完成領牌車主，指定車型獲免費首次換油基礎保養（不含工資），其中，The T-Cross 230 TSI Style Design 適用早鳥專案，可獲三次換油基本保養（不含工資）；Volkswagen 車主舊換新購車補助方案同步實施中，依換購指定車型，最高享 50,000 元的舊換新購車補助金，敬邀消費者立即預約鑑賞德系操駕魅力。
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台灣福斯汽車展望兔年，趁勢追擊，為維持良好銷售動能，迎來七人座運動休旅The Tiguan Allspace，全車系標配4MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統，和IQ.LIGHT LED Matrix 矩陣式頭燈，帶來穩定的車身動態及全天候行車照明，車室空間上，第二排4／2／4 分離式後座椅可前後滑移彈性調整乘員膝部空間、第三排5／5分離第三排座椅可增加乘坐人數，打平後的行李箱空間可擴增至1,775公升，另搭配Easy Open／Close 電動尾門（感應式自動開啟／延遲關閉），車主可輕鬆放置各式大型物品與行李。
本月The Arteon Fastback 和Shooting Brake雙車型，全新年式330 TSI R-Line以上車型搭載大尺寸全景式電動玻璃天窗，打造明亮的車室空間，針對330 TSI Elegance Premium以及R-Line車型，可享高額低利率貸款方案，低頭款68,000元起，月付20,888元，同時加贈第五年至第六年延長保固，深度體驗旗艦跑格風範。
台灣福斯汽車推出多元購車方案，凡2023年2月24日（含）前領牌全車系指定車型，可獲得免費第一次換油基本常規保養（不含工資）。其中，超人氣跨界休旅 The T-Cross 230 TSI Style Design 提供寬敞舒適的車室空間，及完善的IQ. DRIVE智能駕駛輔助系統，更享三次換油基礎保養和高額低頭期款方案。此外，車主再享超值換購補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 50,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型更享有現金專案優惠。誠摯邀請消費者造訪全台展示中心，預約鑑賞德藝操駕魅力。