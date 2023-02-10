特企／2023新春桃花香氛　「THE D淡香水」打造專屬香味

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嗅覺是大腦中最原始的感覺之一，人的嗅覺能喚起一連串的回憶與氛圍，THE D淡香水一系列共有NO.1—NO.7七種香味，現在就選定你的香味，用香氣讓你縈繞在他的記憶中吧！
直男必中撩男香
橙果甜混合優雅的玫瑰、小蒼藍花香為主軸味道，就像外表夢幻甜心的可愛女生，但一到夜晚脫下來是黑色蕾絲內衣的性感衝突感！「NO.2 癮 Carving：甜果/誘惑/激情」：前味的香甜是直球對決的勾引，最後留下帶微甜的白麝香和清新花香的淡淡後味，讓他反覆回想直到對你上癮。
「NO.7 迷路 Lost：夢境/霓虹/浪漫」：苦橙、荳蔻與玫瑰的成熟甜味，後調帶茉莉的微甜和琥珀的沈靜，是想低調帶點不經意地吸引他最適合的香味，場景則是溫柔曖昧與細雨漫步。目眩神迷的香氣，這就是大人的戀愛感。
日常百搭零失誤香
「NO.1 曾經 Once：微風/牽引/渴望」是THE D的經典第一號香，已累積3000瓶以上銷售。葡萄柚及白麝香的迷人搭配，清新、柔軟的純欲派，像是寶寶沐浴後的輕柔香味，不自覺想給予擁抱及保護，尾韻又帶著一點香根草的木調，優雅而柔情。
以柑橘開啟活躍的氣息，在自信能量的橙香前調、沈靜後琥珀木的神秘尾韻下，「NO.3 頻率 Frequency：清新/陽光/氣泡水」呈現出一種成熟幹練的極度精緻美感，自信、無畏、堅定地追逐夢想的你令人難以抗拒。
中性低調質感香
「NO.4 倚靠 Rely：曖昧/花火/電影」，獨特的中性皮革香結合浪漫玫瑰和清新茶花展開一段永恆的定格畫面，完整包覆了後味充滿力量感的麝香與沈香木帶來的精萃，加深了更多溫暖的餘味，內斂而充滿知性氣質。
因海濱而生的香味，以香檸檬、苦橙、海水為起點，帶動茉莉與雪松自由而廣闊的清新自在，粉紅胡椒帶出陣陣果香流轉其中。「NO.5 非攻 Antiwar：夏日/藍天/煙硝」充滿海洋活力、夏日氣息，每一刻都像回到那浪花陣陣的濱海渡假生活。
THE D香氛中的後起之秀！上架即完售，NO.6香氛週邊系列之一，「NO.6 寧靜 Peaceful：平靜/森林/溫暖」像是進入森林中一般平靜優雅，混合杜松、沉香木的木質基調，乾燥玫瑰的的獨特香氣打破沈穩帶來溫暖療癒，彷彿沐浴在穿透樹林間的暖暖陽光下，感到靜謐與溫柔。
THE D獨創的一至七號香味同時也有多款延伸商品，如讓髮根超蓬鬆的頭皮SPA好物：NO.3香氛滋養洗髮海鹽；香氣與品質兼具的NO.2的香氛深度滋養髮油等，目前都在台北誠品松菸門市2F快閃店、高雄駁二直營門市，全台多處誠品EXPO、TSUTAYA BOOKSTORE蔦屋書店都能購買試用，或上THE D官網訂購。