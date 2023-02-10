特企／豐邑打造五權西路　恆久價值水景名宅

我是廣告 請繼續往下閱讀
一即一切、G Town 五權西路雙座水景名宅
五權西路，在台中的發展史上，絕對稱得上是城市大道。除了坐擁文化中心、美術館國家級的地標，也是出入台中的門戶樞紐，深諳地段價值與建築景觀價值的豐邑機構，在這條明星大道上也打造了二座水景名宅。第一座位處在美術館第一排的「一即一切」，即便已有15年之久，但豐邑將生命三元素「陽光、空氣、水」植入建築的理念，至今，走進「一即一切」迎接的是美術館的森綠、高聳水瀑的迎賓氣勢，讓建築依舊歷久彌新。
位於五權西路、鎮守台中出入門戶的第二座名宅地標「豐邑G TOWER」，以27層超高樓的姿態、國際現代風格、垂直綠化設計，讓建築如同空中花園。建築規畫上注入「森林、流瀑、花園、享受」，五大極致感官基因，一進大門還有12米飛瀑，往地下3層的洞穴傾洩而下，磅礡的水幕彷彿身處山林雲氣瀰漫！
低建蔽創造1300坪私家花園、森林泳池秘境
社區正門前以謙退的手法創造有約200坪的樹林廣場，繁茂的植栽為這裡創造寧靜的一角，1300坪的私家後花園，還有藏在花園裡的25米標準3水道泳池盡情暢游，一回家就能森隱在這座雲瀑會館裡。雲瀑會館為住戶布局一場「高級品味玩家」的逸趣時光，揉合東西方故事的精華元素，創造出心奢華新東方的整體空間環境，從迎賓開始、到咖啡饗宴、健身有氧、會議閱讀、星光酒吧….，無論是上午8點或下午8點，都有屬於自己的天地。
「G TOWER」全新登場，44-60坪、3-4房大格局、2-3衛浴規劃，公設、規劃、配備上以名宅規格為標準，單元三最亮眼的地標，歡迎鑑賞！
「G TOWER」│接待中心：五權西路近益豐路│04-23851268
線上預約：www.gtower.com.tw