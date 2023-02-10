▲ Kia EV6 接連奪獎，現車順利抵港

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ICOTY是最可信和最令人夢寐以求的印度汽車獎項，評審團成員由一群領先汽車雜誌的資深和知名記者組成，在綜合評量價格、燃油效率、造型、舒適性、安全性、性能、實用性、技術創新、物有所值等各面向後投票決定。Kia EV6成功從BMW i4、BMW iX、Mercedes-Benz EQS 580等強勁豪華品牌中脫穎而出，獲得本屆最高殊榮。
新世代電動車典範The Kia EV6，不只超越，更加卓越
The Kia EV6作為品牌首款搭載E-GMP全球電動車模組化平台的新世代電動車，擁有創新電能科技，在 800V 電能系統的架構下， 10% 到 80% 充電只需18分鐘即可完成。其中The Kia EV6 Air增程版車型，更於媒體試駕活動中達到電動車環台一圈，總花費充電時間僅10分鐘，以及最佳電耗一度電達9.7公里的卓越紀錄(註5)。The Kia EV6融合科技感十足的外觀與新世代內裝設計，車頭採用Kia全新設計語彙DIGITAL TIGER FACE，搭配天翔之翼數位日行燈，與雙月之刃貫穿尾燈組，展現未來感風貌，內裝則搭載雙12.3吋全景曲面顯示螢幕、一鍵切換數位控制面板以及14具「英國之寶」Meridian™頂級環場音響系統，帶領車主開啟智慧高質感行車體驗。
The Kia EV6國內外獲獎連連，台灣銷售成績亮眼
The Kia EV6匯集絕美設計、先進電能科技與豪華內裝配備，在台持續創下銷售佳績，2022年更以626台的累積銷售領牌成績，讓Kia榮獲非豪華進口電動車品牌銷售冠軍(註6)，The Kia EV6不僅在國內受到層峰車主的青睞，更榮獲TVBS地球黃金線節目所主辦的「第二屆金CAR獎」中「最佳中型休旅」的殊榮(註7)，完美體現了Kia品牌純電智慧跨界休旅的魅力。The Kia EV6在國內出色的銷售成績，也讓台灣森那美起亞獲得Kia母廠和亞太總部在產能供應上的全力支持。The Kia EV6目前在台灣仍有少量現車能立即交車，敬邀所有喜愛EV6的消費者把握機會，即刻入主享受未來美好生活！
為給予車主極致的超高速充電體驗，台灣森那美起亞並特別與U-POWER旭電馳科研攜手，帶給The Kia EV6車主夢寐以求的純電移動生活。即日起，線上訂購2023 年式The Kia EV6車系的車主，自領牌日起可享U-POWER全台充電站點1年無限超高速充電服務(價值逾NT$40,000)、V2L車外電器電源分享(市價NT$30,000)及11kW 家用充電設備(市價NT$39,900)三項尊榮禮遇。敬邀您親臨全台展示中心賞車，即刻展開與The Kia EV6的精彩純電之旅。