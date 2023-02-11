《傳說對決》GCS聯賽今開戰！冠軍250萬 新隊伍強勢來襲
《Garena 傳說對決》GCS 職業聯賽將進入第12個賽季，本季迎來新隊伍Deep Cross Gaming（DCG）加入，春季賽將於今（11）日展開為期兩週的季前賽，例行賽則於2/25正式開打，Garena表示，本賽季GCS已「我們就是傳說 Play for Win」為口號，賽季將分為4階段進行，6支隊伍同場角逐冠軍榮耀和250萬獎金。
記者張志浩/綜合報導
Garena指出，「GCS 2023 春季賽」參賽的6支隊伍分別為Bikertopia Esports（BRO)、Flash Wolves（FW）、ONE Team Esports（ONE）、Hong Kong Attitude（HKA）、Most Outstanding Player（MOP）以及Deep Cross Gaming（DCG）。例行賽將採取BO5雙循環制，例行賽前四名晉級季後賽，季後賽採取BO7雙敗淘汰賽，最終將決選出3支隊伍，共同在GCS 2023 春季準決暨冠軍賽中爭取總冠軍與250萬的獎金。
此外，本賽季新增的隊伍DCG是2022年年初成立的新戰隊，Garena提及，DCG以「新」作為團隊核心理念，擅長創造新打法、製造新衝擊，誓言將為GCS帶來新的挑戰；此外，7-ELEVEN、Red Bull以及多力多滋也將在2023年加入GCS 職業聯賽，與《Garena 傳說對決》打造更優質的環境，賽季期間更將祭出各項好康活動，請玩家們拭目以待。
Garena指出，「GCS 2023春季賽」將分為「季前賽」2/11至2/19、例行賽2/25至4/9、季後賽4/15至4/16、準決暨冠軍賽為4/29，若想掌握關於GCS 2023 春季賽更多第一手消息，可多關注Garena 傳說對決與Garena 傳說對決 Esports官方臉書粉絲團，以及Garena 傳說對決官方YouTube頻道。