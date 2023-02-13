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圖／@readygo
說到南投的特色咖啡廳，一定不能錯過位於日月潭附近的「鹿篙咖啡莊園」。這裡提供了自駕前往的客人們舒適的停車空間，停好車後，順著鋪在山丘上的階梯拾級而上，就能抵達鹿篙咖啡莊園。店內除了有提供手沖咖啡、甜點，也有販售自家生產的咖啡相關商品，有機會到南投、到日月潭旅遊時，記得將鹿篙咖啡莊園排入行程之中！
圖／@readygo
地址：南投縣魚池鄉新城村香茶巷31-6號
營業時間：週一～週日 9:00 ~ 17:00
連絡電話：04-9289-5520
鹿篙咖啡莊園臉書專頁
土土甜品店
圖／@fely_hsieh
土土甜品店位於水里蛇窯陶藝文化園區內，店內的擺設接近陶土的暖色系，架上陳列了許多精緻的陶藝製品，盛放甜點的容器也相當別緻。土土甜品店的甜點名稱也非常有特色，像是修坯栗香蒙布朗、土磚焦糖磅蛋糕、手擠坯檸檬塔等，融合了陶藝的元素，是一間名副其實的「土系甜點店」！
圖／@fely_hsieh 圖／@fely_hsieh
地址：南投縣水里鄉回窯路16號（位於水里蛇窯園區內，需購票入園）
營業時間：週四～週二 10:30 ~ 17:30（週三店休）
連絡電話：04-9277-0967
土土甜品店 Instagram
六千金six sisters cafe
圖／@yijhenlaiart
位於中興新村的「六千金six sisters cafe」藤編、木質的裝潢營造出了既溫暖又時尚的風格，店內的咖啡選擇豐富，有手沖咖啡、義式咖啡，還有日月潭紅玉戚風蛋糕、提拉米蘇、檸檬塔等甜點，早餐和午餐時段更有提供輕食， 不論是想要吃早午餐，或是悠閒地來場下午茶約會，都能夠到這間摩登又有設計感的咖啡廳坐坐。
圖／@yijhenlaiart
地址：南投縣南投市仁德路130號1樓
營業時間：週三～週日 9:00 ~ 18:00
連絡電話：04-9233-1269
六千金six sisters cafe 臉書專頁
築樂
圖／@vickylee235
一走進「築樂」，映入眼簾的日式建築猶如置身日本京都，周圍的植栽也像是日式庭園一樣愜意優雅。如果是在用餐時段前往的話，店內有提供的四款咖哩飯可供選擇，下午茶時段也能夠點上一杯咖啡或是吃個甜點。目前築樂只提供電話訂位，每月月底會開放下一個月的訂位，而且不接待 4 人以上的團體客人，如果想到這座充滿日式風情的咖啡廳用餐的話，記得要留意粉專的公休日以及開放訂位的時間，以免向隅。
圖／@mao_0823
地址：南投縣埔里鎮桃米路12-11號
營業時間：週三～週日 11:30 ~ 17:00
連絡電話：04-9291-2677
築樂 臉書專頁
隱茶 STEAM
圖／@aj2652008
前身為振昌木業資材課的咖啡廳「隱茶STEAM」隱身於車埕火車站旁，因清晨和雨後雲霧繚繞而得名，在這個擁有50年歷史的空間之中，除了能一邊品嘗店家精選的台灣茶，還能夠欣賞窗外的湖光山色，享受靜謐悠閒的午後時光，更能夠在這裡拍出一系列充滿日式風格的美照！
圖／@aj2652008
地址：南投縣水里鄉民權巷101-3號
電話：04-9277-6471
營業時間：平日10:00-17:00、假日10:00-18:00，週二公休
隱茶 STEAM 臉書專頁
文心園．花園咖啡
圖／@elva_ke
到了南投的「文心園．花園咖啡」，就有如來到了歐洲鄉村的莊園，處處都充滿著細節，讓人不禁想多拍幾張照片。除了咖啡廳的建築外觀之外，內部的裝飾擺設也都充滿了異國風情，餐點的部分也提供了許多義式料理和咖啡甜點，可以在這裡體驗到異國度假的氛圍，享受美好的假期。
圖／@devilli
地址：南投縣南投市南陽路196巷12號
營業時間：週一～週日 11:00 ~ 20:00
連絡電話：04-9224-4122
文心園．花園咖啡 臉書專頁
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原文出處 : ReadyGo 【南投美食】欣賞湖光山色之餘，也到這6間南投的特色咖啡廳享受悠閒時光吧！
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