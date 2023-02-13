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南投景點_鹿篙咖啡莊園_1

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南投咖啡廳_土土甜品店

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南投咖啡廳_六千金咖啡

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南投咖啡廳_築樂

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南投咖啡廳_隱茶

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南投咖啡廳_文心園

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南投美食｜連在地人都愛！盤點8間南投不踩雷，必吃銅板美食清單

【南投景點】中興新村一日遊 6大人氣景點美食地圖！ 探訪過去省政府懷舊記憶

原文出處 : ReadyGo 【南投美食】欣賞湖光山色之餘，也到這6間南投的特色咖啡廳享受悠閒時光吧！

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