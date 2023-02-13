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嘉義景點｜在仁武宮旁喝咖啡！嘉義「Supiidoスピード」，充滿日式風格的街邊小店

嘉義景點｜在仁武宮旁喝咖啡！嘉義「Supiidoスピード」，充滿日式風格的街邊小店
嘉義景點｜在仁武宮旁喝咖啡！嘉義「Supiidoスピード」，充滿日式風格的街邊小店

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你的早晨儀式，是什麼呢？有些人喜歡進行冥想練習，有些人會做做伸展運動，而不少人則是藉由喝一杯咖啡，開啟全新的一天。在嘉義，有間開幕不久便吸引許多目光的街角咖啡店，雖然店家充滿濃濃的日式風情，但咖啡店的位置竟與宮廟比鄰，話雖如此也並不突兀，反倒有種和諧美感，更逐漸變成在地人和觀光客為一天揭開序幕的地方。

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速度，是沖出一杯美味咖啡的秘訣

早上八點，悠悠地走到嘉義仁武宮一帶，原來小小的「Supiidoスピード」已有等待外帶咖啡的客人了。據悉，店主將店名取名為Supiido（速比多），是源自於日語的速度之意，然而目的並非想強調出餐速度很快，而是因為對咖啡來說，烘焙、萃取和沖煮的速度都至關重要，因此得其名。

嘉義｜Supiidoスピード
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

老屋蛻變，成為日式咖啡街邊店

而Supiido的店主夫婦是在無意間遇到這閒置的空間，一心想開家咖啡外帶店的兩人於是承租下來，憑著自己的力量裝潢，終於如願打造出巧妙融入當地人日常的街邊小店。端看店面，發現店主特意保留老屋本身的紅磚牆，並設計木製外帶窗口，書報架架上擺放幾本雜誌，規劃簡約而有質感的立飲和戶外座位區，若是旁邊沒有仁武宮的話，真的有種置身在日本的錯覺！

嘉義｜Supiidoスピード
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圖／IG＠coffee_where_
嘉義｜Supiidoスピード
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圖／IG＠coffee_where_
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圖／IG@sofachang
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

平價享受，香醇不打折

接著看看菜單的部分，Supiido提供美式黑咖啡、原味拿鐵、焦糖拿鐵、冰滴咖啡、金桔蜜香紅、蜜香紅牛乳和手沖單品，另外還有焦糖布丁以及販賣選物。值得一提的是，他們家的美式口感稍微偏酸，而拿鐵非常順口好喝，不僅是高CP值的平價咖啡，店家也十分親切，因為當你可能正手忙腳亂地拿零錢結帳時，店主會以超級親切的口吻跟你說：「沒關係，慢慢來喔！」在這腳步快速的現代社會之中，顯得特別有溫度，且意義非凡。

嘉義｜Supiidoスピード
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
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圖／IG@j22927
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圖／IG＠coffee_where_

如果你是嘉義人，或是即將前往嘉義旅行，不妨找機會前來品嚐，這堅持每一杯的咖啡品質，並佐以人情味的Supiido吧！

嘉義｜Supiidoスピード
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圖／IG@sofachang

Supiidoスピード

  • 地址：嘉義市東區北榮街50號
  • 電話：05 216 2229
  • 營業時間：08:00-14:00
  • Instagram：Supiidoスピード
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原文出處 : ReadyGo 嘉義景點｜在仁武宮旁喝咖啡！嘉義「Supiidoスピード」，充滿日式風格的街邊小店

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