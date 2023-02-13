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早上八點，悠悠地走到嘉義仁武宮一帶，原來小小的「Supiidoスピード」已有等待外帶咖啡的客人了。據悉，店主將店名取名為Supiido（速比多），是源自於日語的速度之意，然而目的並非想強調出餐速度很快，而是因為對咖啡來說，烘焙、萃取和沖煮的速度都至關重要，因此得其名。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
老屋蛻變，成為日式咖啡街邊店
而Supiido的店主夫婦是在無意間遇到這閒置的空間，一心想開家咖啡外帶店的兩人於是承租下來，憑著自己的力量裝潢，終於如願打造出巧妙融入當地人日常的街邊小店。端看店面，發現店主特意保留老屋本身的紅磚牆，並設計木製外帶窗口，書報架架上擺放幾本雜誌，規劃簡約而有質感的立飲和戶外座位區，若是旁邊沒有仁武宮的話，真的有種置身在日本的錯覺！
圖／IG＠coffee_where_ 圖／IG＠coffee_where_圖／IG@sofachang圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu
平價享受，香醇不打折
接著看看菜單的部分，Supiido提供美式黑咖啡、原味拿鐵、焦糖拿鐵、冰滴咖啡、金桔蜜香紅、蜜香紅牛乳和手沖單品，另外還有焦糖布丁以及販賣選物。值得一提的是，他們家的美式口感稍微偏酸，而拿鐵非常順口好喝，不僅是高CP值的平價咖啡，店家也十分親切，因為當你可能正手忙腳亂地拿零錢結帳時，店主會以超級親切的口吻跟你說：「沒關係，慢慢來喔！」在這腳步快速的現代社會之中，顯得特別有溫度，且意義非凡。
圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu圖／IG@j22927圖／IG＠coffee_where_
如果你是嘉義人，或是即將前往嘉義旅行，不妨找機會前來品嚐，這堅持每一杯的咖啡品質，並佐以人情味的Supiido吧！
圖／IG@sofachang
Supiidoスピード
- 地址：嘉義市東區北榮街50號
- 電話：05 216 2229
- 營業時間：08:00-14:00
- Instagram：Supiidoスピード
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原文出處 : ReadyGo 嘉義景點｜在仁武宮旁喝咖啡！嘉義「Supiidoスピード」，充滿日式風格的街邊小店
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