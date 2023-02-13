▲ 本月賞車最後一會！范少勳參與 LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店一日店長活動

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電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept承襲LFA的超跑基因，這款未來跑車從0到100公里的加速時間將在2秒以內達成。其優異的加速、轉向和剎車表現，在在展現出強悍的跑車性能和無可取代的極致駕馭感受。活動當日一日店長范少勳除了向粉絲詳盡的介紹概念店最新展示的電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept外，也與現場粉絲近距離互動合影，現場氣氛十分熱絡。本身很喜歡開車的范少勳表示：平常很喜歡研究性能車款，能來擔任一日店長，與大家分享帥車，覺得很榮幸也很興奮。
除了介紹概念車外，本身喜歡吃甜食的范少勳也在概念店大啖美味甜品。Lexus品牌概念店持續與知名餐飲合作推出概念店限定甜品，本次范少勳品嚐了概念店限定販售、有奶酥界愛馬仕之稱的「正面奶酥」抹茶口味，熱騰騰、口感酥脆的正面奶酥一從烤箱出爐，抹茶的香味立刻滿布整間概念店、令人食指大動！大啖正面奶酥後的范少勳滿滿的幸福感洋溢在臉上。而不忘寵粉的范少勳也在活動中也抽選出多位粉絲，贈送Lexus品牌概念店甜品招待券，邀請粉絲日後再訪概念店。
LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店持續展示電動化車款，同時與正面奶酥、辻利茶舖、Miss V Bakery等知名餐飲跨界合作、並舉辦多元精采活動及Lexus精品展售等。電動超跑概念車Lexus Electrified Sport Concept將在概念店展示到2月底，歡迎民眾前來概念店賞車體驗，在生活中一同探索更多的無限可能。
LEXUS ELECTRIFIED 品牌概念店
展示地址：台北市信義區松壽路18號1F
營業電話：(02)2722-7003
營業時間：週日-週四 11:00-22:00、週五-週六 11:00-22:30
LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店官網：https://www.lexus.com.tw/electrifiedspace/
LEXUS ELECTRIFIED品牌概念店粉絲團：https://reurl.cc/YObkrX
現場僅提供刷卡付費，任何一家發卡銀行所發行之VISA、MasterCard、JCB、銀聯皆可。同時接受Apple Pay、Samsung Pay、Line Pay、Google Pay、Hami Pay及台灣Pay等支付方式。